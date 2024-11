Basket B femminile, Pontevico vince ancora e si conferma in vetta

Pontevico continua a correre e conquista, senza alcun tipo di problema, altri due punti preziosi. Le bresciane, trascinate dai centri del trio Kotnis, Rossi e Lisa Pintossi, espugnano il palazzetto di Canegrate e, vincendo nettamente col risultato finale di 49-74 si confermano nuovamente in testa alla classifica del campionato di serie B femminile.

Il match

Dopo un avvio equilibrato (18-19 dopo i primi 10’) in cui Canegrate risponde colpo su colpo agli affondi della capolista guidata da capitan Racchetti, il gruppo di Doldi strappa il match in avvio di secondo periodo. Visigalli mette la tripla del +4, Kotnis segna 5 punti in rapida successione, De Cristofaro nel mezzo mette la bomba che porta al parziale di 11-0 che scava il solco decisivo e porta le bresciane sul 18-30. Canegrate si ricompone e tenta una timida reazione, ma sono ancora Visigalli e Lisa Pintossi dall’arco e l’ottima Francesca Rossi a portare Pontevico avanti di 12 lunghezze all’intervallo (30-42).

La ripresa

La ripresa non regala sorprese: il gruppo di Doldi torna sul parquet con la giusta convinzione e non dà scampo alle padrone di casa. Kotnis apre il terzo periodo con il canestro del +14 a cui risponde Caimi. Sono però i punti di Rossi, De Cristofaro e Samantha Pintossi a permettere a Pontevico di archiviare anzitempo la pratica con il break di 9-0 che vale il 34-53 a 13’ dal termine e che sa di sentenza.

L’ultimo quarto è utile solo alle statistiche: Canegrate alza bandiera bianca ed esce di scena, Pontevico al contrario si conferma la vera squadra da battere del campionato continuando ad onorare il gioco e trovando con Lisa Pintossi, Racchetti e Kotnis i punti utili per il definitivo 49-74.

Il tabellino

Canegrate-Pontevico 49-74

Canegrate: Russo ne, Re Fraschini 2, Biasion 2, Gariboldi 5, Cassani 10, Palumbo, Bortoli ne, Bottari 5, Gallani 13, Caimi 12, Pedone, Buzzi. All.: Ferri.

Meccanica Fantini Pontevico: Kotnis 16, Visigalli 6, Racchetti 8, De Cristofaro 9, Bernardelli, Vida 2, Rossi 17, S.Pintossi 4, L.Pintossi 12, Savoldi, Adami. All.: Doldi.

Arbitri: Bernardi e Di Stanio.

Note: Parziali 18-19, 30-42, 42-61.