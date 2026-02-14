Basket, B femminile: Pontevico ko nel derby, Crema vince 75-50

Dopo due successi consecutivi, Pontevico si ferma bruscamente nel derby contro Crema. Al PalaCremonesi finisce 75-50 per le padrone di casa: la squadra di Doldi resta in partita per due quarti, poi si spegne nella ripresa sotto i colpi di una Crema solida e cinica, trascinata dall’ex Aneta Kotnis, top scorer con 19 punti.

In doppia cifra anche l’altra ex di giornata, Francesca Rossi, che chiude con 10 punti pesanti. A Pontevico non bastano invece i 13 della solita Faroni e i 13 di Bernardelli che, dopo la super prestazione della scorsa settimana, si conferma anche nella trasferta cremasca.

Il match

Il match resta in equilibrio fino all’intervallo: 17-17 il primo quarto, 21-18 il secondo per il 39-35 con cui le squadre vanno negli spogliatoi. Nella ripresa, però, cambia completamente l’inerzia della gara. Crema rientra sul parquet con un altro piglio e, con il duo Guerrini-Kotnis, piazza l’allungo decisivo nel terzo periodo, chiuso sul 58-44.

L’ultimo quarto non regala sorprese. Pontevico si blocca offensivamente e realizza appena 6 punti in 10’, mentre le padrone di casa gestiscono con autorità affidandosi a Fossati, Severgnini e ancora Rossi per arrotondare fino al definitivo 75-50. Due punti meritati per Crema, che si conferma al quarto posto in classifica e lascia le bassaiole al nono.

Il tabellino

Crema-Pontevico 75-50



Basket Team Crema Kotnis: 19, Fossati 8, Radaelli 4, Caccialanza 6, Guerrini 5, Occhiato 4, Severgnini 4, Gaudioso, Rizzi 4, Pappalardo 11, Rossi 10, Bricchi. All.: Bacchini.

Meccanica Fantini Pontevico: Di Giorgio 2, Bevolo 8, De Cristofaro 8, Bernardelli 13, Pinardi ne, Moreni 4, Adami, Faroni 13, Zamboni, Morellato 2. All.: Doldi.

Note: Parziali 17-17, 38-35, 58-44.