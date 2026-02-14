Giornale di Brescia
Basket

Basket, B femminile: Pontevico ko nel derby, Crema vince 75-50

Francesco Venturini
Dopo due successi consecutivi le bassaiole si fermano al PalaCremonesi. Gara in equilibrio fino all’intervallo, poi l’allungo decisivo delle padrone di casa trascinate da Kotnis (19 punti)
Bernardelli di Pontevico © www.giornaledibrescia.it
AA

Dopo due successi consecutivi, Pontevico si ferma bruscamente nel derby contro Crema. Al PalaCremonesi finisce 75-50 per le padrone di casa: la squadra di Doldi resta in partita per due quarti, poi si spegne nella ripresa sotto i colpi di una Crema solida e cinica, trascinata dall’ex Aneta Kotnis, top scorer con 19 punti.

In doppia cifra anche l’altra ex di giornata, Francesca Rossi, che chiude con 10 punti pesanti. A Pontevico non bastano invece i 13 della solita Faroni e i 13 di Bernardelli che, dopo la super prestazione della scorsa settimana, si conferma anche nella trasferta cremasca.

Il match

Il match resta in equilibrio fino all’intervallo: 17-17 il primo quarto, 21-18 il secondo per il 39-35 con cui le squadre vanno negli spogliatoi. Nella ripresa, però, cambia completamente l’inerzia della gara. Crema rientra sul parquet con un altro piglio e, con il duo Guerrini-Kotnis, piazza l’allungo decisivo nel terzo periodo, chiuso sul 58-44.

L’ultimo quarto non regala sorprese. Pontevico si blocca offensivamente e realizza appena 6 punti in 10’, mentre le padrone di casa gestiscono con autorità affidandosi a Fossati, Severgnini e ancora Rossi per arrotondare fino al definitivo 75-50. Due punti meritati per Crema, che si conferma al quarto posto in classifica e lascia le bassaiole al nono.

Il tabellino

Crema-Pontevico 75-50

Basket Team Crema Kotnis: 19, Fossati 8, Radaelli 4, Caccialanza 6, Guerrini 5, Occhiato 4, Severgnini 4, Gaudioso, Rizzi 4, Pappalardo 11, Rossi 10, Bricchi. All.: Bacchini.

Meccanica Fantini Pontevico: Di Giorgio 2, Bevolo 8, De Cristofaro 8, Bernardelli 13, Pinardi ne, Moreni 4, Adami, Faroni 13, Zamboni, Morellato 2. All.: Doldi.

Note: Parziali 17-17, 38-35, 58-44.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Pontevico Basket Femminile
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Sport

  3. Ricarica la pagina se necessario