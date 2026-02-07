Basket, B femminile: Pontevico vince ancora, Bresso ko 65-49

Secondo successo consecutivo per Pontevico, che al PalaMarchini supera l’Opsa Bresso 65-49 e sale a quota 14 punti in classifica. Prova solida e corale per le bresciane, capaci di mandare cinque giocatrici in doppia cifra. Bernardelli è la miglior realizzatrice con 14 punti, seguita da Faroni (13), Bevolo (12) e dal tandem Codolo-De Cristofaro, entrambe a quota 10.

Il match

La partita resta sui binari dell’equilibrio per tutto il primo tempo: nessuna delle due squadre riesce a piazzare lo strappo decisivo e si va all’intervallo lungo in perfetta parità sul 36-36. Al rientro dagli spogliatoi Pontevico cambia marcia e chiude di fatto i conti con un devastante parziale di 15-2. Faroni guida l’allungo con cinque punti, ben supportata da Codolo, Bernardelli, De Cristofaro e Moreni, che spingono le bassaiole sul +13 a 10’ dalla fine.

Nell’ultimo periodo De Cristofaro apre le danze con la tripla del 54-38, Bernardelli la imita poco dopo e spegne il timido tentativo di rimonta di Bresso con due bombe consecutive per il 60-42. Faroni e Bevolo alimentano il break che diventa 10-0 (64-42), mettendo la parola fine al match con largo anticipo. Gli ultimi canestri di Bresso servono solo a rendere meno pesante il passivo. Finisce 65-49: Pontevico convince e torna definitivamente a sorridere.

Il tabellino

Pontevico-Bresso 65-49

Meccanica Fantini Pontevico: Codolo 10, Di Giorgio 2, Bevolo 12, De Cristofaro 10, Bernardelli 14, Pinardi ne, Moreni 4, Adami, Faroni 13, Zamboni, Morellato. All.: Doldi.

Opsa Bresso: Zucchetti, Quaroni 8, Pollini 5, Dicò 7, Triarico 4, sartori 6, Urru 9, Beachi 4, Trianti 4, Vincenzi 2, Stilo. All.: Fassina.

Note: Parziali 17-20, 36-36, 51-38.