Basket, B femminile: Pontevico ancora ko, Canegrate passa 68-41

Quarta sconfitta consecutiva per Pontevico, che non riesce a invertire il trend negativo delle ultime settimane e, al PalaMarchini, cede a Canegrate in una gara di fatto mai in discussione. Finisce 41-68: le bassaiole chiudono il 2025 con un’altra sconfitta, che prolunga il momento difficile.

Il match

In una squadra che continua a essere troppo corta per poter dire la sua contro avversarie più attrezzate, le uniche a brillare restano Faroni e Bevolo, autrici rispettivamente di 14 e 10 punti. Canegrate, al contrario, colpisce con continuità: Bonadeo chiude a quota 15, Cassani a 12, Caimi a 10 e Gallani a 9, trascinando le ospiti a una vittoria meritata.

Le milanesi mettono le cose in chiaro fin dalle prime battute e con la coppia Gallani-Bottari scavano subito il solco che il gruppo di Doldi non riuscirà più a colmare. Due triple di De Cristofaro tengono a contatto le biancoblu, ma negli ultimi tre minuti del primo quarto il parziale di 6-0 firmato Bonadeo-Guenzati spinge Canegrate sul +9 alla sirena (13-22).

Secondo tempo

Dopo la pausa Canegrate allunga nuovamente, toccando il +16 a metà della seconda frazione. Solo in quel frangente Pontevico ha un sussulto e, con Bevolo e Faroni, prova a restare agganciata al match. La squadra di Ferri però non trema e, trascinata da Caimi, imbocca la via degli spogliatoi mantenendo la doppia cifra di vantaggio (28-40).

La gara prende una direzione ben precisa dopo l’intervallo. Cassani si mette in proprio, Gallani le dà corda e Canegrate scappa via, mettendo in ghiaccio la sfida già a dieci minuti dal termine sul 55-37. Pontevico è costretta ad alzare bandiera bianca e nell’ultimo quarto segna solamente 4 punti (incassandone 13) che fissano il punteggio sul 41-68 finale. La luce in fondo al tunnel sembra ancora lontana. Anche l’ultima gara dell'anno ha il sapore amaro di un momento che fatica a trovare una svolta.

Il tabellino

Pontevico 41-Canegrate 68



Meccanica Fantini Pontevico: Di Giorgio 2, Bevolo 10, De Cristofaro 8, Bernardelli 5, Pinardi ne, Moreni 2, Adami, Faroni 14, Zamboni, Morellato. All.: Doldi.

Basket Canegrate: Re Fraschini 4, Biasion, Cassani 12, Bottari 8, Guenzati 6, Viola ne, Gallani 9, Caimi 10, Bonadeo 15, Buzzi 4, Lo. All.: Ferri.

Note: Parziali 13-22, 28-40, 37-55.