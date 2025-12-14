Basket, B femminile: Pontevico sconfitto e agganciato da Vittuone

Terza sconfitta consecutiva per Pontevico, che cade a Vittuone e si arrende con il punteggio finale di 61-50. Una gara combattuta e a lungo equilibrata, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo per tre quarti, prima della spallata decisiva delle padrone di casa nell’ultimo periodo.

Punto di svolta

Il match si spezza infatti sul 44-44, quando Pontevico va in difficoltà e subisce il parziale di 17-6 che indirizza definitivamente la sfida e regala i due punti a Vittuone. Un finale amaro per le bresciane, penalizzate da percentuali in calo e da qualche errore di troppo nei momenti chiave. Non bastano i 13 punti a testa di De Cristofaro e Faroni, né i 10 di Bernardelli, per cambiare l’inerzia della partita.

Vittuone risponde con una prestazione corale e ben distribuita in fase offensiva, trascinata da Rossi (15 punti), Pratelli e Corbetta (13 a testa) e Cagner (10). Un successo che consente alle padrone di casa di agganciare proprio il gruppo di Doldi in classifica, rendendo ancora più serrata la corsa nelle zone centrali.

Il tabellino

Vittuone-Pontevico 61-50

Baskettiamo Vittuone: Sarrocco ne, Cicchinelli, Agazzi 6, Rocca, Rossi 15, Dallavalle 2, Pratelli 13, De Luca, Garanzini, Viganò 2, Cagner 10, Corbetta 13. All.: Zecchini.

Meccanica Fantini Pontevico: Codolo 6, Di Giorgio 4, Bevolo 4, De Cristofaro 13, Bernardelli 10, Pinardi ne, Moreni, Adami ne, Faroni 13, Zamboni, Morellato. All.: Doldi.

Arbitri: Di Donato e Gigante.

Note: parziali 11-14, 28-25, 44-44.