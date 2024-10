B Interregionale: Iseo perde l’imbattibilità casalinga

Cade alla sesta giornata l’imbattibilità interna di Iseo: sono i cremonesi di Sansebasket i primi in stagione ad espugnare il PalAntonietti (80-90 il finale). Dopo soli due giorni dalla splendida vittoria nel derby con la Gardonese i sebini non riescono a replicare l’impresa: non bastano i 20 punti di Balogun ed i 16 del solito Bonavida per superare una compagine che, trascinata da un super Fantoma (27 punti a referto in 25 minuti giocati), resiste al buon avvio dei padroni di casa e, una volta entrata in ritmo, non molla la presa fino al suono della sirena finale.

Nel gruppo di Mazzoli pesa l’assenza di Mirko Gentili: uscito malconcio dopo l’ultima rifinitura, il capitano ha dovuto gettare la spugna accomodandosi in panchina per tutti i 40’ di gioco. Eppure, l’avvio – come si auspicava Mazzoli nel pre-gara – non era stato per niente male.

La prima parte

Iseo parte bene con il 9-0 che apre l’incontro, ma la situazione si stravolge rapidamente: la squadra ospite, prese le misure, chiude ogni varco a Procacci e compagni recuperando rapidamente il terreno perso nei primi minuti di gioco. Ai 10’ è 19-23 a favore del Sanse. Nel secondo quarto Iseo riprende in mano le redini del gioco e trova il nuovo sorpasso con i canestri di Bonavida e Balogun, ma Comastri con due bombe consecutive riporta gli ospiti sul 25-29. Iseo fatica ma, dopo 15’ in cui il canestro sui tiri dall’arco sembrava ormai stregato (0/7 in avvio) ci pensa Balogun a mettere la bomba che riporta i padroni di casa a contatto (28-29). La gara continua ad essere equilibrata: i canestri si alternano da una parte e dall’altra. Ma nessuna delle due squadre riesce a fuggire via. All’intervallo è 42-44.

La ripresa

A differenza delle gare precedenti questa volta però Iseo non riesce ad alzare i ritmi nella ripresa. Anzi, subisce il gioco del Sanse e cade sotto i colpi di Fantoma. Dopo un terzo quarto terminato sul parziale di 17-25, i sebini, seppur a corto di benzina per via dei tanti impegni ravvicinati, cercano di riprendere la gara nel finale ma patiscono la fisicità dei cremonesi e, nonostante i canestri del trio Balogun, Lui, Cravedi, lasciano per strada due punti importanti, soprattutto in vista della prossima delicata trasferta sul parquet di Pizzighettone.

Il tabellino

Iseo: Raineri, Cravedi 12, Procacci 9, Gentili ne, Bonavida 16, Tommasetto 8, Milvanovic 8, Lui 7, Arrighi, Balogun 20 All.: Mazzoli.

Sansebasket: Turin 3, Belloni 7, Galdiolo 12, Dal Cero, Grassi 9, Boschiroli, Ivanovskis 3, Zanotto, Fantoma 27, Comastri 6, Speronello 7, Zampolli 16. All.: Coccoli.

Arbitri: Pedini e Vicentini.

NOte: Parziali 19-23, 42-44,59-69.