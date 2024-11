B Interregionale, domani il recupero di Gardonese-Nervianese

Diciassette giorni dopo, è di nuovo tempo della sfida tra Migal e Nervianese: appuntamento domani sera alle 20.45, su quello stesso parquet del PalaItis che il 20 ottobre venne dichiarato inagibile a metà del terzo quarto della sfida tra i valtrumplini e i milanesi a causa dell’eccessiva umidità sul legno del pavimento della struttura. La gara era stata interrotta sul 59-49 a favore del gruppo di Perucchetti, ma, come indicato dal giudice sportivo, domani si ripartirà dallo 0-0.

«Ci auguriamo di riproporre la stessa prestazione che avevamo messo in campo ad ottobre – ha commentato il giemme dei biancoblù, Sandro Marelli –. La Nervianese è una compagine di tutto rispetto: ostica, fisica, che sa dare del filo da torcere per ritmo ed energia. Hanno perso di un solo punto a Bologna ed espugnato campi davvero difficili, quindi sappiamo che avremo a che fare con un’ottima squadra. Noi però siamo determinati a sfruttare il fattore campo: ci aspettano tre partite in casa, un’ottima occasione per concretizzare un filotto di vittorie».

Sfruttare il momento

I valtrumplini arrivano alla sfida dopo i due punti raccolti all’overtime lo scorso fine settimana a Cernusco. «Un risultato importantissimo – ha aggiunto Marelli –: benché non vengano accreditati come una delle squadre più attrezzate di questo campionato si tratta di un gruppo affiatato, che offre un campo davvero difficile. Noi dovevamo vincere dopo le tre sconfitte consecutive (con Iseo, Sangiorgese e Blu Orobica, ndr.), e questo è quello che abbiamo fatto».

Domani Perucchetti avrà a disposizione capitan Davico – rientrato a pieno regime sabato contro i meneghini dopo due turni di stop – e ritroverà Leonardo Basso, anche se resta da capire se il centro classe 2004, ai box da metà ottobre, sia già pronto per accumulare minuti in campo. I biancoblù dovranno invece fare a meno di Simone Tonut: il ventitreenne ha accusato un infortunio muscolare nell’ultima gara, la cui entità sarà valutata in settimana.