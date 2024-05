Basket, agli Lba Awards ci sono sei nomination bresciane

Ci sono ben sei nomination bresciane agli Lba Awards, i premi di LegaBasket al termine della regular season per i migliori giocatori (divisi per categorie) e per il miglior allenatore.

Miro Bilan è in lizza per il premio di Mvp. Amedeo Della Valle è nella shortlist dei migliori italiani. CJ Massinburg compare in due categorie: miglior sesto uomo e giocatore protagonista del più evidente miglioramento personale. John Petrucelli può diventare il top difensore dell’anno. Alessandro Magro, allenatore della Germani, è in lizza per essere miglior coach.

Dal 7 al 12 maggio saranno i tifosi e appassionati a poter esprimere le loro preferenze, previa registrazione sul sito e app Lba, spiega LegaBasket in un comunicato.

Il 14 maggio verranno svelati i piazzamenti dalla decima alla quarta posizione per il premio di Mvp e i nomi dei giocatori che comporranno il podio, indicati in ordine casuale, prima dell’annuncio previsto per il 15 maggio, data in cui verranno svelati anche i vincitori di tutti gli altri premi.