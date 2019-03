Basket Brescia Leonessa: arriva l'album delle figurine

«Quella per la Leonessa è una passione che si attacca». È con questo claim che viene annunciato il grande «Album delle Figurine» dedicato ai primi dieci anni di Basket Brescia Leonessa.

La collezione conta 619 figurine attraverso cui è possibile rivivere i momenti più esaltanti della storia più recente della Leonessa, con tutti i roster dal 2009 ad oggi, i record stabiliti e i successi ottenuti. Inoltre sarà possibile conoscere i protagonisti più illustri del glorioso passato del basket bresciano, con una pagina celebrativa dell'indimenticato Marco Solfrini.

La collezione rende omaggio anche ai protagonisti della stagione 2018-2019 di Basket Brescia Leonessa, con tutte le figurine dei giocatori dalla prima squadra, delle otto compagini del settore giovanile e di tutte le rappresentative del minibasket targato Leonessa.

L'album è in vendita, in edicola, al prezzo di 3 euro, mentre il prezzo del singolo pacchetto è di 70 centesimi.

Questi i punti vendita dove poter acquistare la collezione: «Bacco e Tabacco, via del Verrocchio, 19 - Brescia, Potassa Mara, via Bottego, 11, Palazzolo sull'Oglio, Ma.Vi.Snc, via Vittorio Veneto, 64/a Brescia, Time out servizi, via Bocelli, 1, Brescia, Palaleonessa, via Caprera, 5.

In occasione della partita casalinga della Leonessa contro la Dolomiti Energia Trentino, in programma domenica 10 marzo alle 20.45, gli album e una serie di pacchetti di figurine saranno distribuiti in esclusiva ai ragazzi che saranno presenti nell'ambito dei progetti BBL School Program e BBL Youth Generation Program.

Per il giorno 17 marzo, invece, data della partita interna della Germani contro la Happy Casa Brindisi, è in programma una giornata appositamente dedicata allo scambio delle figurine.

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it