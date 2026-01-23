Winter Marathon, Aliverti-Merlo guidano la classifica provvisoria

Ha chiuso al comando lo scorso anno vincendo l’edizione 2025 e riparte davanti a tutti anche dopo la prima tappa di questa nuova avventura. L’equipaggio Aliverti-Merlo guida la classifica provvisoria della Winter Marathon, la gara per auto storiche che oggi affronterà 400 chilometri lungo i principali passi dolomitici.

La prima giornata

Dopo la prima tappa di giovedì sera Campiglio-Tonale-Campiglio al secondo posto ci sono Turelli-Turelli mentre terzi Belometti-Ricca.

Sfortunato l’equipaggio Bandera-Guindani coinvolto in un incidente all’altezza di un tornante verso Ponte di Legno con un’auto moderna che ha in curva ha invaso la corsia opposta uscendo di strada e impattando contro la vettura storica. Tanta paura, nessun ferito, ma gara finita per l’equipaggio che correva su una Triumph Tr3.

Oggi la seconda tappa con 45 prove cronometrate, partenza da Madonna di Campiglio dove le vetture torneranno nella notte dopo 14 ore di gara.