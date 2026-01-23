Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport

Winter Marathon, Aliverti-Merlo guidano la classifica provvisoria

Andrea Cittadini
Ha chiuso al comando lo scorso anno vincendo l’edizione 2025 e riparte davanti a tutti anche dopo la prima tappa di questa nuova avventura
L'equipaggio Aliverti-Merlo © Pierpaolo Romano
L'equipaggio Aliverti-Merlo © Pierpaolo Romano
AA

Ha chiuso al comando lo scorso anno vincendo l’edizione 2025 e riparte davanti a tutti anche dopo la prima tappa di questa nuova avventura. L’equipaggio Aliverti-Merlo guida la classifica provvisoria della Winter Marathon, la gara per auto storiche che oggi affronterà 400 chilometri lungo i principali passi dolomitici.

Loading video...
Alberto Aliverti alla Winter Marathon 2026

La prima giornata

Dopo la prima tappa di giovedì sera Campiglio-Tonale-Campiglio al secondo posto ci sono Turelli-Turelli mentre terzi Belometti-Ricca.

Sfortunato l’equipaggio Bandera-Guindani coinvolto in un incidente all’altezza di un tornante verso Ponte di Legno con un’auto moderna che ha in curva ha invaso la corsia opposta uscendo di strada e impattando contro la vettura storica. Tanta paura, nessun ferito, ma gara finita per l’equipaggio che correva su una Triumph Tr3.

Oggi la seconda tappa con 45 prove cronometrate, partenza da Madonna di Campiglio dove le vetture torneranno nella notte dopo 14 ore di gara.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Winter Marathon 2026Alberto Aliverti
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario