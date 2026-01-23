Winter Marathon, dopo la seconda giornata testa a testa Turelli-Aliverti

Chi si aspettava una giornata di gara sotto la neve – come avevano annunciato le previsioni – e in uno scenario tipicamente invernale si è dovuto arrendere all’evidenza. Fiocchi pervenuti solo in tarda serata e tanto verde. «Succede una volta ogni dieci anni che venga poca neve, ma una situazione così non la ricordo davvero» racconta un allevatore a Castelrotto con alle spalle lo Scilliar solo sporcato di bianco.

I passi dolomitici

Fotografia dal percorso della seconda tappa della Winter Marathon 2026, segnata da totale assenza di neve e da temperature praticamente autunnali con il termometro abbondantemente sopra lo zero almeno per la parte di gara fino al tramonto. Fino a quando a dominare la scena sono i passi dolomitici infilati dalle auto d’epoca uno dietro l’altro. Pinei, Gardena, Campolongo, Pordoi, Costalunga, Nigro e poi la Mendola. Ma è stata un’edizione dove la cornice ha prevalso sugli aspetti sportivi.

Le polemiche

Complici anche e soprattutto la decina di prove che sono state annullate dagli organizzatori per questioni amministrative. Con polemiche annesse. «Abbiamo ricevuto un avviso di diniego alle svolgimento della manifestazione da parte della Provincia autonoma di Bolzano poche ore prima del via» conferma Andrea Vesco. «Siamo stati costretti a neutralizzare le prove e questo ha influito sulla competizione».

Ma la cornice, seppur senza la tanto attesa neve, ha comunque regalato emozioni. «Lo spettacolo delle Dolomiti resta incantevole. Adesso viene il bello» racconta Chiara Guindani, una delle donne in gara per la Scuderia Salò prima di salire il Gardena, illuminato dall’ultima luce di giornata. «È una tappa che mette davvero alla prova uomini, donne e macchine» aveva previsto alla partenza il patron della gara Roberto Vesco. E così è stato. Soprattutto al cospetto del maestoso Passo Pordoi, a 2.239 metri, il tetto dell’intera Winter Marathon.

La gara

Ma nonostante le difficoltà per le prove cancellate, tecnicamente è stata una gara di altissimo livello e in bilico fino all’ultimo. All’ora di cena, alla sosta di Bolzano, la tensione è alle stelle. Davanti ci sono Turelli-Turelli, con 126 penalità, secondi Aliverti-Merlo staccati di soli due punti, terzi a 40 lunghezze di distacco Salvinelli e Costa a pari punti con Sangiovanni-Sangiovanni. L’avvocato Aliverti, campione in carica, rimane concentrato e vicino all’auto. Turelli padre e figlio si siedono a cena ma preferiscono il silenzio. «Siamo ad un’incollatura. Nessun commento». A dieci prove dalla fine non si sbilancia neanche Andrea Vesco, organizzatore o inverno e pilota in estate alla Mille Miglia. «Davanti a punteggi così vicini è impossibile fare previsioni. Basta una sbavatura e cambia tutto».

Il pronostico

Lo sanno bene Bellini-Tiberti, lo scorso anno beffati all’ultima curva e in questa edizione, nonostante il grande desiderio di riscatto, fuori dai giochi già dalla prima serata. «Fatale il ghiaccio del Tonale. Prove interpretate male unite a gomme troppo gonfie ci hanno penalizzato subito» è l’analisi di Edoardo Bellini. Prima della Mendola ad azzardare un pronostico ci pensa Osvaldo Peli alla sua 17esima Winter Marathon. «Vince Turelli, lo dico da pilota di Brescia corse. Ma sarà sfida al centesimo». E così accade fino a Campiglio, dove le auto arrivano sotto una fitta nevicata con un continuo testa a testa Aliverti-Turelli. Ma per conoscere il vincitore della Winter Marathon deve passare la nottata e la chiusura di tutte le prove.