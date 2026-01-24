Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport

Winter Marathon 2026: arrivo ex aequo e vittoria Turelli-Turelli

Andrea Cittadini
Padre e figlio e Belometti-Ricca hanno concluso la corsa con lo stesso punteggio. Il miglior tempo nella prima prova cronometrata consegna il gradino più alto del podio ai Turelli. Terzo posto invece per Aliverti-Merlo
  • Winter Marathon: l'arrivo a Campiglio sotto la neve
    Winter Marathon: l'arrivo a Campiglio sotto la neve - Foto Pierpaolo Romano
  • Winter Marathon: l'arrivo a Campiglio sotto la neve
    Winter Marathon: l'arrivo a Campiglio sotto la neve - Foto Pierpaolo Romano
  • Winter Marathon: l'arrivo a Campiglio sotto la neve
    Winter Marathon: l'arrivo a Campiglio sotto la neve - Foto Pierpaolo Romano
  • Winter Marathon: l'arrivo a Campiglio sotto la neve
    Winter Marathon: l'arrivo a Campiglio sotto la neve - Foto Pierpaolo Romano
  • Winter Marathon: l'arrivo a Campiglio sotto la neve
    Winter Marathon: l'arrivo a Campiglio sotto la neve - Foto Pierpaolo Romano
  • Winter Marathon: l'arrivo a Campiglio sotto la neve
    Winter Marathon: l'arrivo a Campiglio sotto la neve - Foto Pierpaolo Romano
  • Winter Marathon: l'arrivo a Campiglio sotto la neve
    Winter Marathon: l'arrivo a Campiglio sotto la neve - Foto Pierpaolo Romano
  • Winter Marathon: l'arrivo a Campiglio sotto la neve
    Winter Marathon: l'arrivo a Campiglio sotto la neve - Foto Pierpaolo Romano
AA

Colpo di scena alla Winter Marathon 2026. Turelli-Turelli, padre e figlio, e Belometti-Ricca – entrambi della scuderia Brescia corse – hanno concluso la 38esima edizione della corsa invernale per auto storiche con lo stesso punteggio.

Un arrivo ex aequo (193 penalità per entrambi gli equipaggi che correvano su auto del 1937) che premia Turelli per aver ottenuto un tempo migliore nella prima prova cronometrata della due giorni sui principali passi dolomitici.
Terzo posto invece per Aliverti-Merlo, staccati di nove punti dalla coppia di testa.

La 38esima edizione della Winter Marathon si è conclusa venerdì sera a Campiglio sotto una fitta nevicata che ha, finalmente, imbiancato il paesaggio.

Stamattina

In mattinata è in programma il trofeo Sparco lungo le vie del paese. Un appuntamento che ha sostituito la storica prova sul laghetto ghiacciato che quest’anno, complici le temperature tutt’altro che rigide, è stata cancellata dagli organizzatori.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Winter Marathon 2026

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario