Winter Marathon 2026: arrivo ex aequo e vittoria Turelli-Turelli

Colpo di scena alla Winter Marathon 2026. Turelli-Turelli, padre e figlio, e Belometti-Ricca – entrambi della scuderia Brescia corse – hanno concluso la 38esima edizione della corsa invernale per auto storiche con lo stesso punteggio.

Un arrivo ex aequo (193 penalità per entrambi gli equipaggi che correvano su auto del 1937) che premia Turelli per aver ottenuto un tempo migliore nella prima prova cronometrata della due giorni sui principali passi dolomitici.

Terzo posto invece per Aliverti-Merlo, staccati di nove punti dalla coppia di testa.

La 38esima edizione della Winter Marathon si è conclusa venerdì sera a Campiglio sotto una fitta nevicata che ha, finalmente, imbiancato il paesaggio.

In mattinata è in programma il trofeo Sparco lungo le vie del paese. Un appuntamento che ha sostituito la storica prova sul laghetto ghiacciato che quest’anno, complici le temperature tutt’altro che rigide, è stata cancellata dagli organizzatori.