Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport

Anche Vittoria Ceretti (forse) alla cerimonia d’apertura dei Giochi

Fabio Tonesi
Non solo capi di Stato e grandi cantanti: a poche ore dallo spettacolo, continuano ad arrivare indiscrezioni su chi parteciperà
Una foto pubblicata da Vittoria Ceretti su Instagram
Una foto pubblicata da Vittoria Ceretti su Instagram
AA

Uno spettacolo planetario, che esalta la bellezza di Brescia. A poche ore dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina continuano ad emergere indiscrezioni sui partecipanti allo show che dalle 20 andrà in scena principalmente allo stadio di San Siro.

Tra capi di Stato, grandi cantanti (Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli) e attori ci sarà anche Vittoria Ceretti. La top model originaria della Valtrompia, fidanzata di Leonardo Di Caprio, porterà sulla scena la sua eleganza: le indiscrezioni dicono che potrebbe essere lei a passare ai corazzieri il tricolore per il primo alzabandiera della venticinquesima edizione dei Giochi della neve.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Olimpiadi di Milano-CortinaVittoria Ceretti
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario