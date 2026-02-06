Anche Vittoria Ceretti (forse) alla cerimonia d’apertura dei Giochi

Uno spettacolo planetario, che esalta la bellezza di Brescia. A poche ore dalla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina continuano ad emergere indiscrezioni sui partecipanti allo show che dalle 20 andrà in scena principalmente allo stadio di San Siro.

Tra capi di Stato, grandi cantanti (Mariah Carey, Laura Pausini e Andrea Bocelli) e attori ci sarà anche Vittoria Ceretti. La top model originaria della Valtrompia, fidanzata di Leonardo Di Caprio, porterà sulla scena la sua eleganza: le indiscrezioni dicono che potrebbe essere lei a passare ai corazzieri il tricolore per il primo alzabandiera della venticinquesima edizione dei Giochi della neve.