Vanessa Ferrari in redazione, le emozioni di una campionessa per sempre

La redazione del Giornale di Brescia e di Teletutto ha accolto questa mattina Vanessa Ferrari, la stella della ginnastica artistica che pochi giorni fa al Festival dello sport di Trento ha annunciato il suo ritiro dalle gare. Un’occasione per condividere le emozioni che accompagnano la conclusione della carriera, ma anche per rivivere alcuni dei momenti più intensi del suo percorso agonistico, costellato di grandi successi, così come di infortuni e difficili risalite.

Vanessa Ferrari in redazione al Giornale di Brescia e nel tg di Teletutto - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Vanessa Ferrari in redazione al Giornale di Brescia e nel tg di Teletutto - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Vanessa Ferrari in redazione al Giornale di Brescia e nel tg di Teletutto - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Vanessa Ferrari in redazione al Giornale di Brescia e nel tg di Teletutto - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Vanessa Ferrari in redazione al Giornale di Brescia e nel tg di Teletutto - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Vanessa Ferrari in redazione al Giornale di Brescia e nel tg di Teletutto - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Vanessa Ferrari in redazione al Giornale di Brescia e nel tg di Teletutto - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Vanessa Ferrari in redazione al Giornale di Brescia e nel tg di Teletutto - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Vanessa Ferrari in redazione al Giornale di Brescia e nel tg di Teletutto - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Vanessa Ferrari in redazione al Giornale di Brescia e nel tg di Teletutto - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Vanessa Ferrari in redazione al Giornale di Brescia e nel tg di Teletutto - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Vanessa Ferrari in redazione al Giornale di Brescia e nel tg di Teletutto - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Vanessa Ferrari in redazione al Giornale di Brescia e nel tg di Teletutto - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Vanessa Ferrari in redazione al Giornale di Brescia e nel tg di Teletutto - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Vanessa Ferrari in redazione al Giornale di Brescia e nel tg di Teletutto - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Vanessa Ferrari in redazione al Giornale di Brescia e nel tg di Teletutto - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Vanessa Ferrari in redazione al Giornale di Brescia e nel tg di Teletutto - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Vanessa Ferrari in redazione al Giornale di Brescia e nel tg di Teletutto - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Vanessa Ferrari in redazione al Giornale di Brescia e nel tg di Teletutto - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Vanessa Ferrari in redazione al Giornale di Brescia e nel tg di Teletutto - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Vanessa Ferrari in redazione al Giornale di Brescia e nel tg di Teletutto - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Vanessa Ferrari in redazione al Giornale di Brescia e nel tg di Teletutto - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Vanessa Ferrari in redazione al Giornale di Brescia e nel tg di Teletutto - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Vanessa Ferrari in redazione al Giornale di Brescia e nel tg di Teletutto - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

Dopo una lunga intervista rilasciata ai colleghi della redazione sportiva, che sarà pubblicata domani sulle pagine del GdB, Vanessa Ferrari è stata anche ospite del tg di Teletutto. Nel video in cover a questo articolo vi proponiamo una parte del suo intervento.