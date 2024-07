Undici anni e la coppola: il bresciano Polini è il campione italiano Baby di golf

Ha 11 anni, un talento formidabile e un cappellino a coppola ispirato al suo eroe - il golfista statunitense Bryson DeChambeau - Andrea Polini, il nuovo campione italiano Baby (under 12). Il piccolo Andrea ha conquistato il titolo nei giorni scorsi al Golf Club Verona, circolo che ha ospitato la competizione nazionale.

La vittoria

Nato a Brescia il 22 ottobre 2012, residente a Sarnico e tesserato con il Franciacorta Golf Club, ha dimostrato un'abilità e una determinazione fuori dal comune per la sua età. «È stata un’emozione fortissima tanto per lui quanto per noi», raccontano i genitori di Andrea, Ugo e Marta Polini al termine della gara. «Il primo giorno Andrea ha giocato sotto il par del campo ed è stato il miglior risultato di giornata. Il secondo giorno, partendo tra i favoriti, era molto emozionato, tanto che alla quarta buca, a differenza degli altri che erano in par, lui aveva già fatto quattro bogey. Fino alla fine la gara è stata al cardiopalma, poiché era rimasto con soli due colpi di vantaggio sugli avversari. Noi genitori eravamo emozionatissimi e non lo abbiamo perso nemmeno per un istante. È stata una sfida incredibilmente avvincente combattuta colpo su colpo».

Andrea Polini ha 11 anni e ha scoperto il golf in un campo da minigolf - © www.giornaledibrescia.it

Nel finale la precoce lucidità – degna di un giocatore rodato - di Andrea ha fatto la differenza: «Sapeva di essere avere due colpi di vantaggio sugli avversari a due buche dal termine – racconta papà Ugo – e alla partenza della 17 mi ha confessato che gli tremavano le gambe, ma che avrebbe giocato per il par al fine di portare a casa la vittoria. E così ha fatto. È stato indimenticabile l’ultimo putt, e vedere quella pallina finire in buca all’ultimo. È stata una gara bellissima, vissuta con grande entusiasmo da parte di Andrea».

Gli inizi al minigolf

L’avventura golfistica del nuovo Campione italiano è nata quasi per caso. Fin da piccolino, Andrea passava interi weekend al minigolf di Sarnico, non lontano da casa. «Tutto è iniziato nel luglio 2018 quando, stufo di passare intere giornate al minigolf, lo portai alla sua prima lezione di golf con Andrea Zani, il suo unico e attuale maestro – prosegue il papà di Andrea -. Per noi tutti era la prima volta che calpestavamo un vero campo da golf. Da quel momento, non ha più smesso. La passione di Andrea ci ha contagiati, abbiamo iniziato a giocare io, mia moglie e ora anche i nonni. Subito Andrea ha dimostrato di avere un talento innato. Lo scorso anno ha partecipato ai mondiali negli Stati Uniti, gli US Kids, e quest’anno ha giocato in Scozia. Siamo contentissimi del suo percorso, ma l’importante è che il bambino si diverta; tutto il resto è secondario. Non guardiamo ai risultati».

Il cappellino da golf, ispirato a Bryson DeChambeau, è ormai un portafortuna per Andrea. E il suo sogno? Giocare all'Augusta Masters. «Lasciamolo sognare senza pressione», concludono i genitori, «e speriamo che prima o poi ci porti a giocarlo».