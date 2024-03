Un’An da applausi cede solo all’ultimo in Champions con il Ferencvaros

C’è il cuore, ma non solo. C’è un’An Brescia che se la gioca con una delle squadre più forti d’Europa fino alla fine. A far pendere l’ago della bilancia per il Ferencvaros –che vince a Mompiano 11-9 – sono solo i dettagli (e qualche decisione discutibile degli arbitri).

L’An perde la seconda partita consecutiva nel girone di qualificazione alla final four di Champions League, ma esce da gigante, dopo aver combattuto per quattro tempi al pari dei fortissimi ungheresi. E nel quarto periodo le calottine di coach Sandro Bovo acciuffano addirittura un incredibile pareggio, che sfugge solo negli ultimi minuti del tempo. E mai in svantaggio Brescia per due tempi e mezzo, fino alla rete di Pohl a circa due minuti dalla fine della terza frazione di gioco. Un dato che la dice lunga sulla partita disputata dai biancazzurri.

La cronaca della partita

Parte equilibrato il match con due reti dell’An che vanno a segno due volte con Irving, a rispondere sono Nagy (2-1) e Vigvari (2-2) che trovano il pareggio per i magiari. Chiudono le reti di Faraglia per Brescia e Fekete per il Ferencvaros per il 3-3 alla prima sirena.

Tanta fisicità in acqua e grande ritmo per entrambe le squadre che non mollano in difesa: in attacco le calottine bresciane sprecano qualcosa di troppo, mentre gli ungheresi sono certamente più cinici. Balzarini trova un bel gol che vale il 4-3, Mandic riporta la parità con un gran tiro (4-4).

Dal terzo quarto qualche errore di troppo per l’An che sembra meno lucida davanti, mentre dietro continua a reggere bene il colpo. Irving su rigore conquista il 5-4, ma Nagy pareggia (5-5). Dopo qualche minuto di battaglia per la prima volta è il Ferencvaros a passare in vantaggio: a segno Pohl che realizza il 6-5 per gli ospiti.

Il bilancio

Nove gol nella quarta ed ultima frazione di gioco: Irving (6-6), Balzarini (7-7, 8-7) e Dolce su rigore (9-11) per l’An, Nemet (6-7), Molnar (8-8), Mandic (8-9), Argyropoulos (8-10) e Fekete (8-11) per il Ferencvaros che s’impone in volata.

Brescia sfiora l’impresa, ma resta a zero punti in classifica e vede sempre più lontana la possibilità di avanzare: prossimo impegno mercoledì 3 aprile, ancora a Mompiano con l’Olympiacos.