Una marea biancoblu per la Strabrescia, oltre 1200 corridori colorano la città

La marea biancoblu della Strabrescia corre per la solidarietà e batte sé stessa. La 37sima edizione della corsa non competitiva organizzata dall’associazione Podisti Urago Mella, partita stamattina alle 9 dall’oratorio di Urago Mella, ha infatti raggiunto l’obbiettivo fissato dagli organizzatori alla vigilia della manifestazione, superare il numero di partecipanti della scorsa edizione (poco meno di 1000): alla fine più di 1200 persone si sono iscritte per la corsa di oggi, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza al Centro bresciano down. Lo slogan della corsa era «Coloriamo Brescia di bianco-blu», un appello a indossare indumenti con i colori cittadini, accolto dalla stragrande maggioranza dei corridori.

«Siamo soddisfatti - ha detto il presidente dei Podisti Urago Mella Gabriele Campana –, c’è gente da tutta la provincia e anche da fuori: per essere una gara non competitiva è un bel traguardo, di solito sono le competitive che portano gente da fuori. Abbiamo avuto un riscontro bellissimo, con gente da Milano, Cremona, Parma».

La gara di oggi prevede tre diversi percorsi, da 6, 14 o 21 km. Dopo la partenza collettiva, la 6 km si è separata dal gruppo all’altezza di Sant’Eustacchio e si è diretta verso Borgo Trento, per poi tornare a Urago. Diverso il percorso dei corridori delle distanze da 14 e da 21 km: prima Campo Marte, poi il Centro e la salita in Castello. Dopo essere scesi dalla Strada del soccorso, la 14 km ha proseguito per via Crocifissa di Rose, mentre la 21 km ha affrontato il tratto collinare della Maddalena.

Nuova iniziativa di quest’anno, una maglia speciale, disegnata dalla tatuatrice Marta Camisani, consegnata ai primi 500 iscritti alla corsa.