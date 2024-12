Tennis, nel 2024 bis di Zavatska agli Internazionali di Brescia

Per gli Internazionali Femminili di Brescia il 2024 è stato molto simile al 2023. Proprio come nell’edizione precedente la manifestazione si è rivelata un successo, capace di attrarre numerosi appassionati in Castello e di accogliere le migliori giocatrici del circuito internazionale. Non solo, da un anno con l’altro il nome della vincitrice non è cambiato. L’ucraina Katarina Zavatska si è ripetuta, pure contro pronostico.

I giovani

Il doppio binario di continuità che certifica la qualità di un appuntamento che rappresenta la ciliegina sulla torta di un panorama ricco come quello bresciano. Sempre al Forza e Costanza si sono visti in azione i ragazzi Under 12 di tutta Europa con il Lampo Trophy e la Summer Cup, i quali ormai fanno tappa fissa nella nostra città, mentre i vari circoli, complice l’ottimo stato di forma del movimento nazionale, registrano numeri significativi sia nelle prenotazioni dei campi sia nelle iscrizioni alle varie scuole tennis.

La delusione

L’unica nota dolente dell’anno che si sta per concludere arriva dalla squadra femminile del Tc Lumezzane: dopo diverse stagioni spese con pieno merito tra serie A1 e A2, il club valgobbino ha dovuto accettare il verdetto del campo dopo aver perso lo spareggio contro Foligno: l’obiettivo è quello di ritornare subito ai vertici nazionali.