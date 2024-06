Internazionali femminili di tennis, l’ucraina Zavatska conquista il titolo per la seconda volta

La Redazione Web

Nella finale giocata in Castello la tennista si è imposta per 6-2, 6-3 su Varvara Lepchenko per un risultato storico

La tennista Katarina Zavatska - © www.giornaledibrescia.it

A A Riduci Ingrandisci Katarina Zavatska vince gli Inernazionali femminili di tennis di Brescia. Un successo che arriva per il secondo anno consecutivo. Nella finale con l’uzbeka naturalizzata statunitense Varvara Lepchenko, l’atleta ucraina si è imposta con il risultato di 6-2, 6-3 mettendo la sua firma alla quindicesima edizione del torneo «Carolina Zani Melanoma Foundation», competizione Itf da 60.000 dollari organizzato dal Tennis Forza e Costanza 1911. La doppietta consecutiva è un traguardo storico. L’unica ad avere trionfato due volte è, ma in anni diversi, curiosamente, è un’altra ucraina, Iryna Buryachok, capace di imporsi nel 2009 e nel 2011. Katarina Zavatska a Brescia è rimasta in striscia positiva per dieci partite, molte delle quali recuperate quando ormai sembravano totalmente andate, come il derby nei quarti con Kataryna Baindl, partito con un parziale di dieci giochi a due a favore dell’avversaria.

