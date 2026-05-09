Tennis in carrozzina: i migliori al mondo al Camozzi Open in via Signorini

La manifestazione internazionale di Tennis in carrozzina intitolata alla memoria del Cav. Attilio Camozzi, si svolgerà sui campi della Forza e Costanza di via Paolo Signorini (zona Volta) dal 14 al 17 maggio. In caso di pioggia saranno utilizzati i campi al coperto di Travagliato.

Il presidente di Active Sport, Marco Colombo, ha aperto l’incontro ringraziando il pubblico presente sottolineato il legame profondo tra Active e la famiglia Camozzi: «Da sempre – sottolinea – la famiglia Camozzi sostiene le nostre attività. Il Camozzi Open porterà a Brescia tanti giocatori di grande livello tecnico». Inevitabili i riferimenti al compianto Alex Zanardi e alla sua grande lezione di vita: «Credo che Zanardi abbia aperto la strada dello sport e abbia dimostrato con il suo grande carattere come le persone affette da disabilità possono arrivare a praticare attività agonistica ad alto livello».

Per il comune di Brescia era delegata la consigliera Beatrice Nardo che ha voluto rimarcare l’importanza di questo torneo internazionale: «Si tratta di un torneo assai importante per la nostra città. Bisogna ringraziare Active Sport, la famiglia Camozzi e gli altri sponsor che aiutano associazioni come questa. Il Comune sta investendo molto per lo sport e mi auguro che dal 14 al 17 maggio gli spalti della Forza e Costanza siano gremiti di pubblico». Claudia Camozzi in rappresentanza della famiglia Camozzi ha voluto rimarcare la vicinanza ad Active Sport: «Siamo vicini a loro che aiutano tanti ragazzi ad inserirsi nell’ambito sportivo».

L’appuntamento è per giovedì prossimo 14 maggio quando si svolgeranno i sedicesimi di finale e gli ottavi di finale. Domenica dalle 9 alle 13 le finali di singolare e doppio open maschile. Sabato 16 invece la finale femminile e singolare Quad.