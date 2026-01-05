Tennis, 43° Circuito di Natale: i risultati delle semifinali

L’edizione numero 43 del Circuito di Natale è entrata nel vivo con l’inizio del Master finale al palazzetto Azzurri d’Italia. Nella giornata di oggi si sono disputate le semifinali, suddivise per categorie, e giocate al meglio dei nove game. Fin dalla mattina, con il primo incontro cominciato alle ore 9:00, c’è stata una buona risposta del pubblico, perlopiù amici e familiari, ma anche qualche semplice curioso appassionato della racchetta.

Le partite all’interno della palestra polivalente sono state piuttosto combattute, anche se sin dalla prima edizione datata 1982 il torneo ha sempre premiato tutti, vincitori e sconfitti, senza distinzioni.

I risultati

Di seguito i risultati degli incontri di semifinale suddivisi per annata. Categoria 2017/2018: Procino (Bedizzole) b. Verzeletti (Quinzano) 9-8; Fregoni (Bedizzole) b. Vinzoli (Borgosatollo) 9-4. Categoria 2016: Tanfoglio (Gardone Val Trompia) b. Ravazzolo (Torbole Casaglia) 9-6; Damioli (Bedizzole) b. Franzini (Gardone Val Trompia) 9-1. Categoria 2015: Bodei (Nuvolento) b. Verzeletti (Quinzano) 9-7; Bonsi (Gardone Val Trompia) b. Temponi (Bovezzo) 9-0; Categoria 2014: Astori (Bovezzo) b. Bodei (Nuvolento) 9-7; Bolzoni (S. Martino) b. Tesanovic (Bovezzo) 9-4; Categoria 2013: Fontana (Borgosatollo) b. Mainardi (Quinzano) 9-3; Bodei (Nuvolento) b. Triberti (Gardone Val Trompia) 9-3; Categoria 2012: Piglia (Club Azzurri) b. Triberti (Gardone Val Trompia) 9-3; Bodei (Nuvolento) b. Fontana (Borgosatollo) 9-3.

Le finali

Giova ricordare che i ragazzi e le ragazze delle categorie maggiori, quelle che vanno dal 2009 al 2011, i quali hanno disputato regolarmente i tornei riservati al loro anno, non parteciperanno al Master finale in via Nullo, ma saranno comunque presenti alle premiazioni dove riceveranno una coppa celebrativa. Dunque, con i risultati acquisiti, si è delineato il quadro delle finali che si disputeranno nella giornata di domani, con il primo incontro in programma alle 9:00 e l’ultimo alle 14:00.

Ecco l’ordine di gioco: categoria 2017/2018, ore 10:00, Procino (Bedizzole) - Fregoni (Bedizzole); categoria 2016: ore 13:00, Tanfoglio (Gardone Val Trompia) - Damioli (Bedizzole); categoria 2015: ore 9:00, Bodei (Nuvolento) - Bonsi (Gardone Val Trompia); categoria 2014: ore 12:00, Astori (Bovezzo) - Bolzoni (S. Martino); categoria 2013: ore 11:00, Fontana (Borgosatollo) - Bodei (Nuvolento); categoria 2012: ore 14:00, Piglia (Club Azzurri) - Bodei (Nuvolento).

Insomma, tutto è apparecchiato per un gran finale, in scena al palazzetto Azzurri d’Italia di via Nullo, dove il pubblico, chiamato a gremire i 576 posti a sedere, farà il tifo per questi ragazzi. Questi giovani atleti pronti a giocarsi un posto nell’albo d’oro della manifestazione, ma sempre all’insegna dei valori di uno sport che educa al rispetto e alla condivisione.