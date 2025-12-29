Circuito Natale: i «piccoli» Sinner crescono sui campi del Bresciano
Ha preso il via sui campi in terra rossa del Tc Brescia l’edizione numero 43 del Circuito di Natale, patrocinato dalla Emidio Rossi Tennis School e con la prima tappa riservata ai ragazzi e alle ragazze classe 2017/’18.
Tanta partecipazione per il primo appuntamento del Circuito - diretto da Marco Pedrini, Manuel Bazzani e Laura Albini - con buona parte degli iscritti alla prima vera esperienza competitiva.
Qualificati
Dei 138 partecipanti, di cui 48 in tabellone e 90 che hanno preso parte alle batterie, si sono qualificati in quattro per la categoria successiva: Diego Verzeletti di Quinzano, Carlotta Vinzoli di Borgosatollo, Lorenzo Fregoni di Bedizzole e Achille Strada del Tc Brescia.
Pur mancando l’accesso alla fase successiva hanno dimostrato il loro valore anche Sara Zancarli (San Martino della Battaglia) e Riccardo Corbani (Azzurra 2000).
La seconda tappa
Si è svolta al Centro Sportivo i Gelsi di Castenedolo, presieduto da Lorenzo Serio, dove a scendere in campo sono stati i giocatori e le giocatrici classe 2016. Alle batterie di partenza si sono presentati in 113, da cui poi sono usciti i 32 nomi che hanno composto il tabellone principale, compresi i quattro migliori della tappa precedente. Sotto la supervisione dei direttori del torneo Matteo Frugoni e Giorgio Lauro, si sono qualificati i primi quattro, che hanno avuto accesso al tabellone di Bovezzo, ovvero: Davide Ravazzolo di Torbole Casaglia, Marco Tanfoglio Primo e Cristian Franzini di Gardone Val Trompia e Giovanni Damioli del Tc Bedizzole.
Nonostante le sconfitte rimediate si sono meritati il calore del pubblico anche: Carlotta Vinzioli e Tommaso Bertolani (Pro Tennis School), Nicolas Generali (Tc Asola), Giovanni Brandelli (Tc Bovezzo) e Diego Verzeletti (Tc Quinzano).
Il terzo appuntamento si è svolto al Tc Bovezzo, che quest’anno ha ospitato per il venticinquesimo anno il Circuito di Natale.
L’evento - riservato alla categoria 2015 - ha visto 98 partecipanti in tutto, comprese le batterie di qualificazione, sotto la guida dei direttori Renzo Cominassi e Nicola Ravazzolo. Davanti a un pubblico gremito sono emersi i quattro qualificati che hanno strappato l’accesso alla tappa successiva.
I ragazzi in questione sono: Filippo Bonsi del Tennis Gardone, Gill Balekam e Leonardo Bodei del Tennis Borgosatollo e Leonardo Verzeletti del Tennis Quinzano.
Si gioca nuovamente oggi. Il prossimo appuntamento del Circuito è quest’oggi al Club Azzurri di Brescia, dove gli iscritti per la categoria 2014 cercheranno di strappare il pass per la semifinale, in programma il 5 e 6 gennaio presso il Palazzetto Azzurri d’Italia di via Nullo.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@Sport
Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.