Team Volley Cazzago Special Olympics: quando la pallavolo è inclusiva

Ogni martedì Sabina Zanetti chiude il negozio di ottica a Iseo alle 18, per arrivare ad Adro in tempo all’allenamento. Intanto, Giulia Giustacchini sta vendendo le ultime porzioni di pesce fritto. Arrivano di corsa le mamme Silvia Kluz e Sara Bracchi , che hanno lasciato l’agonismo per dedicare maggior tempo alla famiglia. Gioca ancora invece Giorgia Agosti , che col Cologne ha appena concluso il campionato di serie C a un dignitoso nono posto.

Sono loro le indispensabili guide – che in gergo vengono chiamate partner – del Team Volley Cazzago Special Olympics, e hanno il compito di accompagnare alla pratica della pallavolo ragazze e ragazzi con problemi cognitivi e intellettivi e poi in partita vanno in campo assieme a loro.