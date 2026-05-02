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Team Volley Cazzago Special Olympics: quando la pallavolo è inclusiva

Ragazze e ragazzi con problemi cognitivi e intellettivi sotto rete insieme a partner-guide, per una sfida che viene sempre vinta
Vincenzo Cito
La gioia di poter andare sotto rete: ecco il Team Volley Cazzago Special Olympics - © www.giornaledibrescia.it
La gioia di poter andare sotto rete: ecco il Team Volley Cazzago Special Olympics - © www.giornaledibrescia.it

Ogni martedì Sabina Zanetti chiude il negozio di ottica a Iseo alle 18, per arrivare ad Adro in tempo all’allenamento. Intanto, Giulia Giustacchini sta vendendo le ultime porzioni di pesce fritto. Arrivano di corsa le mamme Silvia Kluz e Sara Bracchi, che hanno lasciato l’agonismo per dedicare maggior tempo alla famiglia. Gioca ancora invece Giorgia Agosti, che col Cologne ha appena concluso il campionato di serie C a un dignitoso nono posto.

Sono loro le indispensabili guide – che in gergo vengono chiamate partner – del Team Volley Cazzago Special Olympics, e hanno il compito di accompagnare alla pratica della pallavolo ragazze e ragazzi con problemi cognitivi e intellettivi e poi in partita vanno in campo assieme a loro.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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