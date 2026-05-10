Tamburello: tutti i risultati delle bresciane

In serie B femminile di tamburello non riesce ancora a sbloccarsi il Capriano B, sconfitto dal Piea per 2-0 (2-6,1-6) . Le bresciane restano così a caccia dei primi punti stagionali, pur mostrando qualche segnale incoraggiante sul piano del gioco. Nel primo set il Capriano resta a lungo in partita grazie a un buon approccio, ma alcuni errori nei momenti decisivi favoriscono l’allungo delle avversarie. Copione simile anche nel secondo parziale, dove a fare la differenza sono soprattutto la maggiore solidità e l’efficacia al servizio del Piea.
È stata invece sospesa per pioggia la sfida tra Nigoline e Capriano A, interrotta sul punteggio di 6-1, 2-3 e 40-15 in favore del Nigoline. Il recupero è stato fissato per martedì 12 alle 17.
In serie C giornata da archiviare in fretta per il Capriano A, battuto in casa dal Medole con un doppio 6-0. Una prestazione sottotono, con la squadra mai davvero capace di entrare in partita. Ko anche per il Capriano B contro il quotato Ceresara. I mantovani si impongono 2-0 (1-6,4-6) grazie a una prova ordinata e con pochissimi errori, controllando la gara nei momenti decisivi.
In serie D Mantova arriva invece il successo del Nigoline, vittorioso per 2-0 (6-0 e 6-5) sul Castiglione. Rinviata invece al 10 giugno, per lutto, la gara del Borgosatollo. In serie D Bergamo festeggia anche il Gussago, che supera il Bonate Sopra per 2-1 (6-1, 6-5, 8-5), al termine di una sfida intensa e combattuta.
Classifiche
Serie B femminile: Nigoline e Cavalcaselle 12, Capriano A 7, Cavrianese 6, Pieese 5, Capriano B 0
Serie C: Cereta 14, Ceresara 13, Medole 11, Malavicina, Dossena e Capriano B 9, Capriano A 5, Madone 2
Serie D (Bergamo): Serina 22, San Paolo d'Argon 19, Torre de Roveri 18, Pontirolo 176, Malpaga 15, Gussaghese 11, Grassobbio 7, Bonatese 6, Roncola 3, Bonate Sotto 3
Serie D (Mantova): Guidizzolo 14, Pozzolese 13, Sacca 11, Sordelliana e Cavrianese 9, Castellaro 8, Nigoline 6, Castiglione 3, Borgosatollo 2