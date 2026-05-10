Tamburello: tutti i risultati delle bresciane

In serie B femminile di tamburello non riesce ancora a sbloccarsi il Capriano B , sconfitto dal Piea per 2-0 (2-6,1-6) . Le bresciane restano così a caccia dei primi punti stagionali, pur mostrando qualche segnale incoraggiante sul piano del gioco. Nel primo set il Capriano resta a lungo in partita grazie a un buon approccio, ma alcuni errori nei momenti decisivi favoriscono l’allungo delle avversarie. Copione simile anche nel secondo parziale, dove a fare la differenza sono soprattutto la maggiore solidità e l’efficacia al servizio del Piea.

Il Capriano B

È stata invece sospesa per pioggia la sfida tra Nigoline e Capriano A, interrotta sul punteggio di 6-1, 2-3 e 40-15 in favore del Nigoline. Il recupero è stato fissato per martedì 12 alle 17.