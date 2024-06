Straordinario Lamberti: oro nei 50 dorso e record italiano eguagliato

Straordinario Michele Lamberti: primo posto e record italiano eguagliato nei 50 dorso per il bresciano al Settecolli. Lamberti, che ieri aveva ottenuto il secondo posto nei 100, ha nuotato in 24.40, eguagliando proprio il record di Thomas Ceccon, che nella stessa gara ha chiuso al secondo posto con 24.55. Terzo invece il brasiliano Guilherme Basseto.

«Sono molto contento - l'esordio di Lamberti dopo il record italiano -. Poi eguagliarlo è un motivo in più di felicità. Forse un centesimo in meglio sarebbe stato meglio (ride, ndr). Era comunque importante venire qui e dimostrare che ho fatto passi in avanti significativi».

Felice anche Ceccon, che chiude con una battuta sul collega: «Il tempo che ho fatto mi soddisfa. Meritato il record di Michele, certo doveva battermi, arrivare pari cosa significa…».