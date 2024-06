Lamberti, la via per Parigi passa dal Settecolli

La qualificazione olimpica - per la 4x100 mista e possibilmente anche per i 100 dorso - dipenderà dall’esito del 60esimo trofeo Settecolli, in programma nella vasca del Foro Italico di Roma dal 21 al 23 giugno, ma intanto la primavera internazionale di Michele Lamberti prosegue senza intoppi. Dopo uno stage in Turchia, il nuotatore bresciano ha preso parte a fine aprile al Trofeo Acropolis di Atene, mercoledì e giovedì alla seconda tappa del Mare Nostrum Swim Tour a Barcellona, mentre oggi e domani parteciperà all’ultima tappa del circuito a Montecarlo.

In Catalogna nella prima giornata Michele Lamberti ha vinto in 54’’02 (27’’71 al passaggio dei 50) i 100 dorso. Il 23enne tesserato per Fiamme Gialle e GAM, figlio del campione del mondo Giorgio, della stile liberista Tania Vannini e fratello di Noemi e Matteo, era primo anche dopo le batterie con 54’’30. In finale ha battuto il rimontante coreano Lee Juho per un centesimo. Nella seconda giornata Lamberti non ha replicato il successo sulla distanza breve, ma è stato ottimo secondo nella finale dei 50 dorso con 25’’25, preceduto dal catalano Ulises Saravia Pelaez con 25’’09 (25’’49 in batteria). Il bresciano ha ritoccato nell’atto conclusivo il tempo della batteria (25’’49), con la sensazione di avere ancora margine. Nel week-end doppio appuntamento nel Principato, quindi ritorno a Verona per preparare la trasferta romana. Intanto domenica pomeriggio su Rai 2 Lamberti sarà citato nella prima puntata della serie «Sognando Parigi 2024: 7 atleti, un solo traguardo». Un progetto ideato da Allianz dedicato tra gli altri al compagno di allenamento di Lamberti, Ceccon.