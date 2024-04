Stelle, solidarietà e affetto al Tonale per l’«Elly Fanchini Day»

Ci sono dei numeri, già in partenza grandiosi. Ma è smisurato l’affetto che ancor prima di oggi il popolo della neve ha saputo donare alla memoria di Elena Fanchini, a cui proprio questo sabato sarà dedicata un’intera giornata - sugli sci, ma non solo - al Passo del Tonale.

Alla regia

È davvero tutto pronto per l’«Elly Fanchini day», il memorial voluto dalle sorelle Nadia e Sabrina e organizzato con l’aiuto delle ex compagne di Nazionale. Il tutto in tempi brevi (le adesioni sono state aperte a metà marzo), ma con una risposta davvero eccezionale, tanto che in una decina di giorni s’è dovuto chiudere le iscrizioni: saranno in 250 per il gigante aperto a tutti, oltre a 500 che hanno scelto di partecipare solamente come sostenitori pagando una quota ridotta che andrà a contribuire alla raccolta benefica della giornata.

Il programma

Oggi dalle 7.15 i partecipanti alla gara di gigante potranno ritirare il pettorale ed il pacco gara nel parcheggio dell’impianto di risalita Serodine, nome dell’omonima pista che ospiterà la manifestazione. Nello stesso luogo potranno ritirare l’accredito i tifosi (dalle 8.30). Alle 9 il via ufficiale alla giornata, 15 minuti dopo inizierà la gara e dalle 12 ci sarà il pranzo incluso al ristorante Gazana ed a seguire premiazioni e lotteria benefica.

Tante le atlete in attività e non che parteciperanno. Dalle infortunate Sofia Goggia ed Elena Curtoni a Daniela Merighetti, da Johanna Schnarf a Verena Stuffer, da Laura Pirovano a Roberta Melesi e tante altre. Quelle non bloccate da problemi fisici, faranno la ricognizione con i partecipanti dando dei preziosi consigli. Sarà una giornata di festa e di ricordo, a cui parteciperanno anche il numero 1 del Coni Giovanni Malagò e quello della Fisi Flavio Roda.

A seguire come detto una lotteria benefica e dalle 15 su charitystars.com partirà anche un’asta solidale con i cimeli tra gli altri dei vincitori della Coppa del Mondo 2023/’24, Lara Gut-Behrami e Marco Odermatt. Il ricavato andrà all’Airc e ad un fondo per promuovere lo sport tra i giovani. Il fine più nobile di una giornata dalle forti emozioni.