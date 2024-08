Staffetta 4x400 femminile, fuori le italiane

Si è già interrotto alle batterie il cammino della staffetta 4x400 femminile che non è riuscita a staccare il biglietto per la finale. Il quartetto azzurro, composto da Accame, Polinari, Trevisan e Mangione, ha chiuso al quinto posto la sua batteria non trovando così la qualificazione diretta prevista per i primi 3 posti. Non è bastato neanche per i tempi di recupero il 3' 26'' e 50 delle italiane, nono crono assoluto, ma anche primo degli eliminati.

Non schierate le due atlete bresciane Fatoumata Kabo e Alessandra Bonora che sono rimaste riserve.