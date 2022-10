Sonny Colbrelli si ritira: «Momento difficile ma la vita è troppo preziosa»

L'annuncio del suo ritiro era già arrivato ieri. Ora però Sonny Colbrelli, con un lettera aperta arrivata attraverso il suo team Bahrain Victorious, ha voluto commentare in prima persona la dolorosa scelta. (Qui è possibile leggere l'intera lettera).

«Un anno fa, in questo periodo, ho trascorso le mie giornate a celebrare la vittoria più importante della mia carriera, la Parigi-Roubaix - dice Colbrelli -. Non avrei mai pensato di ritrovarmi un anno dopo ad affrontare uno dei momenti più difficili che la vita mi abbia mai messo di fronte».

E continua: «Ma è la mia vita di cui voglio essere grato, una vita che ho rischiato di perdere e che mi ha dato una seconda possibilità. Quella di essere qui oggi, per ricordare che sono uscito dall'Inferno del Nord da vincitore, e l'ho fatto in un modo leggendario, che rimarrà nella storia e che potrò continuare a raccontare ai miei figli. È a loro, alla mia famiglia e a tutte le persone a me più vicine che devo questa mia nuova vita. Da loro traggo la forza per accettare questo momento della mia carriera sportiva che mi vede rinunciare a poter aggiungere al mio palmares una vittoria in un Grande Giro o al Fiandre, il sogno di una vita».

«Rimarrò nel ciclismo con il team Bahrain Victorious, che mi è stato vicino come una seconda famiglia e mi accompagnerà in questo periodo di transizione da corridore a un nuovo ruolo che si evolverà quotidianamente - prosegue Colbrelli - Sarò un ambasciatore per i nostri partner, lavorerò a stretto contatto con il gruppo e condividerò la mia esperienza con i miei compagni di squadra».

E ancora: «Per i bambini, che mi vedono un po' come un supereroe, come l'uomo coperto di fango, prima o poi vorrei fare qualcosa. Nel frattempo avrò anche l'opportunità di essere un riferimento per il Team Bahrain Victorious e le squadre di sviluppo: Cycling Team Friuli e Cannibal U19. Nuove sfide mi aspettano e con coraggio mi preparo ad affrontarle. Voglio farlo con il sorriso sulle labbra».

