Simone Faggioli vince il 43° Trofeo Vallecamonica

Simone Faggioli con la Nova Proto NP01 Bardahl ha vinto la 53ª edizione del Trofeo Vallecamonica, facendo segnare nella prima salita anche il nuovo record con 3’42”600.

Alle sue spalle nella classifica che tiene conto anche dei partecipanti nel campionato europeo, per cui la gara camuna è tornata ad essere valida, l’eterno avversario Christian Merli, pilota ufficiale della Osella con la Fa30 Judd. Terzo il francese Geoffrey Schatz, con la Nova Proto NP01 leader nell’Europeo che, complice una prima salita resa non all’altezza da un problema meccanico verso la fine, si è tolto la soddisfazione del miglior tempo in gara-2.

Trofeo Vallecamonica, le immagini della 53ª edizione - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

L’assenza

Manca tra i papabili vincitori il siciliano Luigi Fazzino, con la Osella Pa 30, che dopo avere dominato le prove ha segnato il terzo tempo nella prima salita, a tre decimi da Merli, ma è stato costretto al ritiro in gara-2 per un problema meccanico. Il suo posto è stato preso come protagonista dal conterraneo Franco Caruso, anche lui su Nova Proto NP1 alla fine quarto assoluto e secondo nella gara di campionato Supersalite, dedicato alle sette salite più belle d’Italia.

Il terzo arrivato nel Supersalite è stato il trentino Diego De Gasperi, con la Norma M20 GEA Zytek sempre protagonista in Vallecamonica. Nella gara dell’Europeo il terzo posto è andato invece al belga Corentin Starck con l’ennesima Nova Proto Np01-2.

Casa nostra

Per i bresciani, note positive da Ilario Bondioni che si è imposto nella categoria Gt con la Ferrari 488 Evo, precedendo di un millesimo Mirko Zanardini con la Lamborghini Hurricane GT3, altro pilota sempre protagonista alla Malegno- Ossimo-Borno.

La classifica è però sub iudice per un reclamo tecnico di Lucio Perrugini terzo con la Ferrari 488 Challenge Evo. Bondioni, felice all’arrivo, ha detto: «La mia vettura era ed è perfetta. Ho fatto vedere come si guida. Mi è stato chiesto cosa ha fatto la differenza con i miei avversari. Semplice: il piede ed il cuore».

Altro bresciano da gara superba è stato un altro camuno, Luca Tosini, che ha fatto valere la conoscenza del percorso e la sua velocità: «La vittoria in casa è sempre gratificante - dice - . Sono felice per il team e perché l’Audi RS3 LMS è stata perfetta». Nella gara valevole per il campionato italiano, vittoria per lo svizzero Victor Darbelley con la Tatuus FR Evo, che ha preceduto Gino Pedrotti su Formula Renault e Leonardo Chesini su Gloria C8. Infine tra le vetture storiche vittoria per Pierpaolo Serra, con March Formula 2, guidata nel vittorioso campionato europeo del 1978 dal bresciano Bruno Giacomelli.

Bella gara del camuno Alessio Armeni con la Porsche 911, che a causa di un problema al cambio si è dovuto accontentare del quarti assoluto e del «sempre verde» Casimiro Barbieri, con la Bmw M3 , alla fine quinto. Davanti a loro vetture prototipo come la Lucchini sp90 di Alessandro Trentini e la Osella PA 9/90 di Pietro Lottini rispettivamente secondo e terzo. Insomma, come sempre un grande spettacolo.