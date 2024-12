Sci, vittoria di Marta Rossetti nello slalom di Coppa Europa

La bresciana Marta Rossetti ha vinto lo slalom di Coppa Europa disputato sulla pista Goasleitn, primo atto della due giorni allestita in Val Aurina, in provincia di Bolzano. Seconda a metà gara, la venticinquenne gardesana si è messa al comando delle operazioni con il tempo di 1'29"40 per seguire quindi dal parterre la discesa dell'elvetica Aline Höpli, in testa dopo la prima manche.

Leggi anche Sci, la bresciana Marta Rossetti campionessa italiana di slalom speciale

La prematura uscita della svizzera ha permesso a Rossetti di centrare il secondo successo in carriera nel circuito, dopo lo slalom di Zell Am See del gennaio 2020. Nel complesso sale a 4 il bottino di podi in Coppa Europa per la bresciana delle Fiamme Oro, tra cui anche il terzo posto del 2020 proprio in Val Aurina.

Alle spalle di Rossetti, il secondo posto è andato alla francese Marion Chevrier (+0"62), autrice del miglior tempo nella seconda manche per risalire la classifica di ben 11 posizioni, con la portacolori del Liechtenstein Charlotte Ling a completare il podio, staccata di 0"65 dall'azzurra.