Sci, nel 2024 l’acuto di Franzoni e per Rossetti primo tricolore assoluto

Un titolo nazionale assoluto per Marta Rossetti, un quarto posto in Coppa del Mondo per Giovanni Franzoni. Forse non sembra molto, ma sono segnali interessanti quelli lanciati dai giovani rampanti dello sci bresciano.

Dopo la grande – e affannosa – rincorsa del 2023, lo sciatore di Manerba del Garda ha dovuto reinventarsi per tornare più forte di prima. Nella prima parte del 2024 ha accantonato la Coppa del Mondo per focalizzarsi sulla Coppa Europa (già vinta nel 2022) e la scelta ha dato i suoi dividendi, con il secondo posto nella classifica continentale di superG valso il posto fisso tra i grandi per la nuova stagione.

Subito messo a frutto, visto che il 7 dicembre a Beaver Creek l’ex polivalente, deciso a concentrarsi esclusivamente sulla velocità, ha colto il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo, arrivando quarto in superG, a solo tredici centesimi dall’ultimo gradino del podio occupato dall’austriaco Lukas Feurstein, ex «rivale» a livello continentale. Un super risultato che intanto regala il pass per il Mondiale e proietta il 2001 gardesano in una nuova dimensione: tutto il movimento azzurro ne aveva bisogno.

Marta Rossetti, invece, fatica a trovare continuità di risultati in slalom. Però ad inizio aprile ha potuto consolarsi con il primo titolo tricolore assoluto di speciale: il successo in Val Senales davanti a Martina Peterlini e alla «mezza bresciana» Emilia Mondinelli.