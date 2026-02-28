Giornale di Brescia
Sci, Giovanni Franzoni quarto nella discesa di Garmisch

Fabio Tonesi
Il podio è tutto svizzero: primo Marco Odermatt che rifila 4 centesimi ad Alexis Monney e 98 a Stefan Rogentin
Giovanni Franzoni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Giovanni Franzoni - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Continuità sì, podio no. Una buona discesa non basta a Giovanni Franzoni per spezzare l'egemonia svizzera a Garmisch-Partenkirchen: il vice campione olimpico è quarto nella libera in Baviera.

Dopo il migliore tempo nella prima prova e lo spavento con lo sci che gli si è staccato nella seconda, sulla pista Kandahar il gardesano rispetto alle cronometrate lascia i decimi di troppo nel secondo settore, migliorando sensibilmente nel quinto in cui aveva sbagliato nell'allenamento di giovedì.

Podio

Alla fine è quarto – pari merito con l'austriaco Vincent Kriechmayr – a 1''20, a soli 22 centesimi dal terzo posto. Il podio è tutto appannaggio dello squadrone rossocrociato che ritrova un Marco Odermatt in grande spolvero. Il leader della generale mette un mattone importante per la conquista anche della coppa di specialità rifilando 4 centesimi ad Alexis Monney e 98 a Stefan Rogentin, sesto a 1''47 Franjo Von Allmen.

Comunque buona la prestazione di squadra con Florian Schieder (+1''54) e Dominik Paris (+1''55) in fila all'ottavo e al nono posto, Mattia Casse (+2''38) diciassettesimo e Christof Innerhofer (+2''50) diciottesimo, BenjaminJacques Alliod (+2''72) ventunesimo. Domani alle 11.15 il supergigante.

  3. Ricarica la pagina se necessario