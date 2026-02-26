Giornale di Brescia
Sci, Franzoni il più veloce nelle prove di libera a Garmisch

Il bresciano ha fatto registrare il miglior tempo nella prima cronometrata in vista della discesa, in programma sabato e valida per la Coppa del Mondo
Franzoni in pista a Bormio - Foto Epa/Guillaume Horcajuelo © www.giornaledibrescia.it
Giovanni Franzoni trova subito confidenza con la Kandahar di Garmisch, in Germania, e segna il miglior tempo nella prima prova cronometrata in vista della discesa di sabato, dalla quale riparte la Coppa del Mondo dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Il tempo

Il bresciano, medaglia d’argento olimpica poche settimane fa a Bormio, ha messo in mostra un interessante feeling con il tracciato bavarese, coperto in 1’49″52 con un margine di 21 centesimi di secondo sullo sloveno Martin Cater e di 0″26 svedese Felix Monsen; quarto a sei decimi quindi lo statunitense Ryan Cochran Siegle, seguito da Mattia Casse, staccato di 0″64 rispetto al compagno di team insieme al canadese Brodie Seger, tallonati dal francese Nils Allegre, settimo a 0″66.

Gli altri

Prima prova più controllata quindi per Christof Innerhofer e Florian Schieder, autori rispettivamente del 17esimo e 18esimo tempo a 1″54 e 1″58, con Guglielmo Bosca staccato di 2″00 e Benjamin Alliod a 2″71. Dominik Paris, l’ultimo a vincere in discesa sulla Kandahar, nel 2021, ha alzato il piede dall’acceleratore nella seconda parte del tracciato, chiudendo con distacco superiore ai tredici secondi.

Per quanto riguarda gli altri big, Monney è risultato il meglio piazzato degli elvetici a 0″79 da Franzoni, con Odermatt a 1″36, Rogentin a 1″38 e Von Allmen a 3″12; 1″22 quindi per Haaser e 1″77 per Kriechmayr. Domani è in programma la seconda prova cronometrata che procederà la discesa sulla Kandahar di sabato 28 febbraio ed il superG del giorno successivo; in entrambi i casi la partenza è fissata alle 11:45.



Argomenti
Giovanni FranzonisciCoppa del MondoGarmisch
