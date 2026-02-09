Combinata a squadre, il sogno sfuma per Franzoni

Bis sfumato per Giovanni Franzoni: nella combinata a squadre il polivalente di Manerba chiude settimo a 1 secondo e 22 dall’oro degli svizzeri Von Allmen e Nef, argento a pari merito per Kriechmayr-Feller e Odermatt-Meillard. Il 24enne ha sognato con il miglior tempo nella manche di discesa, ma il compagno di team Vinatzer, pur avendo un ampio margine sulla zona podio, non è stato in grado di portare a termine una manche di slalom all’altezza. Mantengono il quinto posto Paris-Sala a 1"12, quattordicesimi Casse-Saccardi.

La gara

Al momento della partenza, Vinatzer (terzultimo e 18esimo tempo di manche) aveva un margine di 1''41 sulla medaglia, visto che in seconda posizione sono arrivati gli austriaci Vincent Kriechmayr-Manuel Feller e sull'altra coppia elvetica Marco Odermatt-Loic Meillard, ex aequo a 99 centesimi. Ora per Franzoni, deluso al traguardo ma sorridente al momento di salutare il pubblico, si tratta di mettere subito da parte questa giornata agrodolce per concentrarsi sul superG di mercoledì in cui sarà sicuramente tra i favoriti.