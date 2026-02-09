Combinata a squadre, Franzoni sogna l'oro
Giovanni Franzoni sogna l'oro. Il polivalente di Manerba è in testa alla combinata a squadre delle Olimpiadi a metà della discesa libera e ora attende le 14, quando partirà la manche di slalom che si chiuderà con Alex Vinatzer, l'azzurro abbinato al gardesano. «Siamo nella posizione migliore, a Vinatzer ho detto di sciare libero perché è forte – dice Franzoni al traguardo –. Ho accusato un po’ di stanchezza, peccato non aver fatto questo finale sabato. Ma con i se e con i ma la storia non si fa».
La gara
Franzoni è stato protagonista di una strepitosa seconda parte di gara, recuperando quasi quattro decimi ad un già perfetto Marco Odermatt, in ritardo di 28 centesimi e poi terzo perché superato da Alexis Monney (+0''17). Quarto il campione olimpico della discesa Franjo Von Allmen (+0''42), quinto Dominik Paris a 0''59.
Ora bisogna attendere la manche di slalom, temendo anche la Francia 1 con il campionissimo dello speciale Clement Noel è ad un secondo dopo la discesa di Nils Allegre.
La corsa all'oro non è comunque semplice perché Odermatt può contare sul fortissimo Loic Meillard e Monney anche sul temibile Yule. Ma il sogno d'oro è più vivo che mai.
