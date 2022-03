Sci, ancora una medaglia per Bertagnolli e Ravelli a Pechino

La coppia Bertagnolli-Ravelli non si ferma più. Dopo l’argento in superG e l’oro in combinata ecco arrivare un’altra medaglia alle Paralimpiadi di Pechino. Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli, la guida camuna dello sciatore ipovedente fiemmese, hanno infatti conquistato l’argento nello slalom gigante vision impaired.

«Purtroppo manca la medaglia d'oro - sottolinea Bertagnolli, 23enne sciatore trentino delle Fiamme Gialle, portabandiera azzurro in Cina -. È comunque una medaglia d'argento e non bisogna lamentarsi. Da qui bisogna ripartire per riprenderci l'oro. Sono migliorato tanto ma le gare si vincono se tiri fino in fondo: ora testa allo slalom, dove vogliamo fare bene».

