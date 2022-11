Record del mondo sui 200 stile: Federico Bicelli è da urlo

Vasca corta o lunga non fa differenza. Dopo le soddisfazioni internazionali estive nella piscina da 50 metri, Federico Bicelli fa parlare di sé anche nella vasca da 25. Ieri a Lodi, nel corso della quarta edizione del Trofeo Nuota con Noi, il ventitreenne di Borgosatollo ha stabilito il nuovo primato mondiale dei 200 stile libero S7 in vasca corta, bloccando il cronometro a 2’11"99 e migliorando quindi di 4"95 il precedente primato di 2’16"94 siglato dal gallese David Roberts il 24 maggio 2004 a Bridgend.

Ci sono voluti quindi 18 anni per ritoccare il record mondiale di una specialità poco frequentata, giacché a differenza dei 50, dei 100 e dei 400 non è inserita nel programma dello stile libero nelle competizioni internazionali. «I 200 non ci sono ai Mondiali o alle Paralimpiadi ma comunque si tratta di una distanza di tutto rispetto e quindi sono felice di aver fatto il record. Sinceramente me lo aspettavo, perché ho lavorato molto bene sia a Travagliato sia a Lamarmora con Giorgio Lamberti e Tanya Vannini. Ho tolto quasi cinque secondi al limite precedente, realizzando quindi un tempo di rilievo, seppur trovandomi in una situazione di pieno carico».

L’obiettivo invernale non era infatti la riunione lodigiana, bensì i prossimi campionati italiani assoluti in vasca corta, in programma a Fabriano dal 26 al 28 novembre. «Nelle Marche nuoterò i 50 e i 100 stile e i 50 dorso. Tre gare quindi in tre giorni. Poi avrò un dicembre pieno perché il 3 e il 4 disputerò la Coppa Parigi a Lamarmora in corta, e la settimana successiva avrò sempre lì il Meeting internazionale paralimpico di Brescia in vasca da 50».

Per le sue caratteristiche Bicelli è più uomo da vasca lunga che da corta, ma proprio sui 25 metri, esattamente un anno fa agli Assoluti di Riccione, aveva realizzato il suo primo record mondiale, quello dei 100 stile libero S7. «Preferisco la vasca lunga, perché le virate non mi danno molta gioia, ma me la cavo bene anche in corta e a Lodi ho fatto davvero una bella prova che mi fa ben sperare per il futuro». Nel 2023 l’appuntamento da circoletto rosso saranno i Mondiali, in cartellone a Manchester in Inghilterra tra fine luglio e inizio agosto.

