Pattinaggio artistico, Alice Di Chinno è medaglia d’oro ai campionati regionali

La quindicenne Alice Di Chinno è la nuova campionessa regionale categoria Nazionale A di «Solo dance». La giovane di Castel Mella racconta con la mamma Lara e il papà Andrea, da sempre suoi compagni d’avventura, della sua passione per la disciplina ancora poco conosciuta e che pratica al Csc Roncadelle Pattinaggio Asd, realtà presente sul territorio dal 1981: «Ho iniziato nel 2018 a praticare questo sport e, nonostante alcune difficoltà come riuscire a conciliare gli allenamenti con lo studio, non ho più smesso. Il solo dance è una specialità del pattinaggio artistico e prevede varie danze. La differenza principale è che non ci sono salti o trottole. Infatti l’attenzione si sposta su molte altre cose tra cui la coreografia. Sono felicissima di aver raggiunto questo traguardo perché ho lottato molto per arrivare fino a qui: ora mi sto allenando per il campionato italiano solo dance di quest’estate».

La specialità, aggiunta ufficialmente sul sito dell’International Skating Union lo scorso dicembre, sta riscuotendo sempre più adesione nel mondo delle rotelle. Simile al libero artistico tradizionale gioca sui passi del piede e sulla coreografia premiando più che la performance atletica l’eleganza e lo stile di pattinata.

«Nella valutazione delle gare i giudici si basano sui turns, i cambi di direzione fatti sullo stesso piede – continuano mamma e figlia –. Ad essere riconosciuta è l’abilità di piedi del pattinatore, la composizione dei collegamenti tra varie difficoltà e la coreografia dell’esibizione». L’attività è dunque incentrata sia sulla definizione delle capacità motorie e fisiche degli atleti sia sulla creazione di qualità personali; per questo gli allenatori del solo dance di Roncadelle sono fra i più preparati della zona.

Anche l’Amministrazione comunale ci tiene a porgere le proprie congratulazioni ad Alice: «La passione e l’impegno sono alla base di questi enormi traguardi – sottolinea il vice sindaco di Castel Mella Daniele Mannatrizio –. Siamo orgogliosi di avere tanti sportivi in paese tra cui moltissimi giovani che raggiungono livelli eccellenti».