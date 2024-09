Paralimpiadi, Novaglio fuori nelle qualificazioni della carabina

Niente finale per Pamela Novaglio, esperta tiratrice bresciana alla terza Paralimpiade estiva dopo le tre precedenti invernali. La triumplina ha chiuso al 24esimo posto con un punteggio di 610.5 le qualificazioni nella carabina a terra squadra mista 50 metri SH2, non riuscendo così ad accedere all’atto conclusivo in programma alle Paralimpiadi di Parigi.

Eliminato anche l’altro azzurro, Andrea Liverani, che ha chiuso 12esimo in 620.0.