Paralimpiadi, Bertagnolli e Ravelli medaglia d’oro anche nello slalom

Giacomo Bertagnolli e la guida bresciana Andrea Ravelli conquistano la medaglia d’oro nello slalom vision impaired alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. L’azzurro trionfa al termine di una gara complicata dalla fitta nebbia, riuscendo a precedere il polacco Michal Golas, secondo a 27 centesimi, e il canadese Kalle Ericsson, terzo con un ritardo di 1 secondo e 97 centesimi. Per Bertagnolli si tratta della quinta medaglia in questi Giochi disputati in casa: un bottino straordinario fatto di due ori, due argenti e un bronzo.

Leggi anche Paralimpiadi: argento nel Super G per Bertagnolli e il bresciano Ravelli

La vittoria è maturata soprattutto nella seconda manche. Dopo aver chiuso la prima prova al secondo posto, Bertagnolli e Ravelli hanno trovato la rimonta decisiva nella discesa finale, gestendo al meglio una pista resa ancora più insidiosa dalle condizioni meteo.

Soddisfazione

«Cinque su cinque, è incredibile, ci serviva proprio, è stato bellissimo. Non c’era niente da perdere, devi andar su, sciare e divertirti: era la ciliegina sulla torta», ha detto Bertagnolli ai microfoni di Rai Sport dopo la gara. «Io mantengo sempre le promesse: non potevo andare per un argento e un bronzo, dovevamo solo vincere. Alla fine è la testa che fa tutto, si può arrivare dove volete».

Anche Ravelli ha sottolineato le difficoltà della gara e la determinazione della coppia azzurra nel cercare il successo: «Si vedeva poco? Sì, ma non abbiamo guardato in faccia nessuno. Oggi avevamo il secondo posto in tasca, volevamo l’oro per migliorare i risultati di Pechino».