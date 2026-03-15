Giornale di Brescia
Abbonati
Altri sport

Paralimpiadi, Bertagnolli e Ravelli medaglia d’oro anche nello slalom

L’atleta trentino e la guida bresciana hanno trionfato al termine di una gara complicata dalla fitta nebbia: è il quinto podio per loro
Bertagnolli vince l'oro in slalom con la guida Ravelli: la gara nella fitta nebbia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
Bertagnolli vince l'oro in slalom con la guida Ravelli: la gara nella fitta nebbia - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it
AA

Giacomo Bertagnolli e la guida bresciana Andrea Ravelli conquistano la medaglia d’oro nello slalom vision impaired alle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. L’azzurro trionfa al termine di una gara complicata dalla fitta nebbia, riuscendo a precedere il polacco Michal Golas, secondo a 27 centesimi, e il canadese Kalle Ericsson, terzo con un ritardo di 1 secondo e 97 centesimi. Per Bertagnolli si tratta della quinta medaglia in questi Giochi disputati in casa: un bottino straordinario fatto di due ori, due argenti e un bronzo.

La vittoria è maturata soprattutto nella seconda manche. Dopo aver chiuso la prima prova al secondo posto, Bertagnolli e Ravelli hanno trovato la rimonta decisiva nella discesa finale, gestendo al meglio una pista resa ancora più insidiosa dalle condizioni meteo.

Soddisfazione

«Cinque su cinque, è incredibile, ci serviva proprio, è stato bellissimo. Non c’era niente da perdere, devi andar su, sciare e divertirti: era la ciliegina sulla torta», ha detto Bertagnolli ai microfoni di Rai Sport dopo la gara. «Io mantengo sempre le promesse: non potevo andare per un argento e un bronzo, dovevamo solo vincere. Alla fine è la testa che fa tutto, si può arrivare dove volete».

Anche Ravelli ha sottolineato le difficoltà della gara e la determinazione della coppia azzurra nel cercare il successo: «Si vedeva poco? Sì, ma non abbiamo guardato in faccia nessuno. Oggi avevamo il secondo posto in tasca, volevamo l’oro per migliorare i risultati di Pechino».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Paralimpiadi di Milano-CortinasciAndrea RavelliGiacomo Bertagnolli
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario