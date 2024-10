Paolo Schiavone, il tennista bresciano che è anche influencer

Grazie a film, moda e sportivi italiani di successo, il tennis sta vivendo una fama enorme e anche sui social ha un grande seguito: ecco perché il giovane di Ospitaletto può dividersi tra Internet e il campo

Paolo Schiavone, tennista e content creator

Paolo Schiavone è tennista professionista. Ha vent’anni – è nato nel 2004 – ed è originario di Ospitaletto. Ora vive sul lago di Garda, ma per qualche tempo dividerà la settimana tra Brescia e Milano. È stato infatti selezionato per far parte dei talenti della scuderia di Stardust House, agenzia di social media che cresce i content creator offrendo loro vitto, alloggio e strumenti per un anno. I talenti dell’Internet italian vivono dunque insieme per qualche mese, creando, caricando e condividen