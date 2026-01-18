Pallanuoto, serie B: terza vittoria consecutiva per Brescia

Personalità, grinta, concretezza, per 3 punti che valgono la testa della classifica, in compagnia della Canottieri Milano. Quarta vittoria in cinque gara, nonché terza consecutiva per la Brescia Waterpolo che, nell'impianto natatorio di Mompiano, piega le resistenze di Monza e si porta a casa il successo per 10-8 con un quarto tempo di gran carattere che ghigliottina il totale equilibrio delle precedenti tre frazioni.

Il match

A sbloccare la sfida è la formazione di coach Gitto, Monza la pareggia, ma Brescia rimette subito la testa avanti e chiude il primo quarto sul 2-1. Anche il successivo si risolve con analogo parziale, in questo caso però a favore degli ospiti (pareggio su rigore, nuovo vantaggio bresciano, e replica monzese) così al cambio vasca si arriva con la sfida in perfetta parità.

E quando il duo arbitrale dà il via alla ripresa del gioco, l'equilibrio non accenna a spezzarsi. Anzi, le due squadre si rispondono colpo su colpo. Brescia per quattro volte timbra il vantaggio e Monza (che beneficia anche di due rigori, uno dei quali parato da Corrente) per altrettante lo annulla.

Agli ultimi 8 minuti si arriva allora sul 7-7, e qui personalità e concretezza di Brescia fanno la differenza. Dopo che il portiere di casa nega il vantaggio agli ospiti, la Waterpolo segna l'8-7 con una ripartenza fulminea, quindi, con una splendida controfuga, a stretto giro cala anche il +2, e prima che Monza abbia il tempo di smaltire i colpi e respirare segna anche il 10-7. Ancora una rete gli avversari la trovano, ma poi i biancazzurri serrano le fila dietro e non concedono altro, prendendosi vittoria e tre punti. Ora sulla strada di Brescia ci sarà la trasferta in casa del Como Nuoto Recoaro, il prossimo sabato, per la sesta giornata di campionato.

Tabellino

Brescia Waterpolo-N.C. Monza 10-8 – (2-1, 1-2, 4-4, 3-1)

Brescia Waterpolo: Borsarini, Buccella 1, Zanetti, Rezzano, Pini, Balzarini 2, Copeta 1, Foresti 2, Groppelli, Boscoli 2, Malvagia 1, Sordillo 1, Corrente, Raise.

N.C. Monza: Salis, Bommartini, Vignati, Vicardi, M. Bestetti 2, Mazza 4, Mungo, Rovis, Montrasio, D. Celli 1, A. Celli 1, Pinca, Vezzoli, R. Bestetti.