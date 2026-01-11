Giornale di Brescia
Altri sport

Pallanuoto, serie B: Brescia strappa la prima vittoria fuori casa

Nadia Lonati
Il sette biancazzurro s’impone 15-7 ad Ancona, contro la Jesina Pallanuoto. Soddisfatto coach Gitto: «Bene sopratutto dal secondo tempo»
Successo meritato per i biancazzurri - © www.giornaledibrescia.it
Come aveva finito il 2025, così la Brescia Waterpolo comincia il 2026, ovvero con una vittoria piena, e una prestazione concreta, che conferma le tante note positive sin qui mostrate dalla giovanissima squadra allenata da coach Niccolò Gitto.

Il match

Ad Ancona contro la Jesina Pallanuoto, nella gara valida per la quarta giornata di campionato del girone 2 di serie B, il sette biancazzurro si impone 15-7, spaccando la sfida tra secondo e terzo tempo.

Il primo serve a Zanetti e compagni per carburare e si chiude sul 2-2, poi i bresciani salgono in cattedra e, con una difesa ben schierata che non lascia spazi ai padroni di casa, insieme a una manovra che apre il campo e porta a ripetute conclusioni, prendono in mano la partita e, con 5 reti segnate e una sola subita, si portano al cambio vasca sul 3-7.

Esaurito l’intervallo lungo, poi, ribadiscono la superiorità, continuando a macinare gioco e occasioni e prendendosi anche la terza frazione di gara con il parziale di 1-5, per poi amministrare nell’ultima che si chiude sul 3-3, portando il punteggio complessivo a 15-7 per Brescia.

Il commento

Coach Gitto commenta così il terzo successo dei suoi ragazzi in quattro gare, nonché primo fuori casa: «Siamo partiti un po’ contratti e abbiamo chiuso il primo tempo sul 2-2 con due gol subiti evitabilissimi – ripercorre la sfida il tecnico – ma nel secondo e nel terzo tempo abbiamo giocato una pallanuoto veramente bella, dinamica, corale, di squadra insomma: abbiamo trovato ottimi tiri, buone soluzioni e buon giro palla e abbiamo fatto bene in difesa. Ci siamo poi rilassati nell’ultimo quarto, è vero, ma il risultato era già acquisito».

Ora la Brescia Waterpolo è attesa alla prossima sfida contro Monza, il prossimo sabato, a Mompiano.

Il tabellino

Jesina Pallanuoto-Brescia WP 7-15
(2-2, 1-5, 1-5, 3-3)

Jesina Pallanuoto: Bartolucci, G. Zannini 1, Pappone, Gambelli 1, Chiorrini, Ciampichetti 2, Rosiglioni 1, Andelic, Moreschi, Paolucci 1, Baldinelli 1, T. Zannini, Pecci, Talamonti.

Brescia Waterpolo: Borsarini, Buccella 1, Zanetti 1, Brunago 1, Pini, Balzarini, Copeta 1, Foresti 4, Groppelli 2, Boscoli 2, Malvagia 2, Sordillo, Corrente, Raise 1.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
pallanuotoBrescia Waterpoloserie BAncona
