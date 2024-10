Pallanuoto, l’An si presenta: «Gruppo giovane ma grandi ambizioni»

Come da tradizione anche quest’anno l’An Brescia si presenta ufficialmente nella casa del suo patron Marco Bonometti. Mattinata nella sede dell’azienda Omr per squadra e staff: «Sono orgoglioso che l’An c’era ieri, c’è oggi e ci sarà domani – ha detto il patron –, perché promuoviamo lo sport vero dando spazio ai giovani».

E in effetti il nuovo corso che parte questa stagione porta in serie A1 tanti giocatori cresciuti nel vivaio bresciano: «È una squadra giovane ma credo abbiano tutti grandi ambizioni – ha detto il presidente Andrea Malchiodi –. Questo sarà linfa per crescere e somiglia molto a quello che vuole essere la nostra società: un gruppo con grandi ambizioni, ma anche con dedizione al lavoro».

Una squadra in crescita che competerà in Coppa Italia, Campionato italiano ed EuroCup: «Spero che tutti sappiano la fortuna di poter giocare per questa società – ha ammesso coach Sandro Bovo - . Qui si sta bene, non manca nulla. Credo di avere atleti vogliosi di aprire questo quadriennio Olimpico per vincere con questi colori e arrivare alla Nazionale».

AN Brescia, vittoria con fatica nell'esordio in Eurocup

L’An ha già cominciato il suo cammino in EuroCup: ieri si è giocata a Mompiano la prima gara del giorne e le calottine bresciane hanno battuto 11-9 lo Strasburgo. Domani Brescia sarà in trasferta in Liguria per l’esordio in campionato contro Quinto.