An Brescia: dopo l’en plein in EuroCup testa al campionato

Francesca Marmaglio

Quattro vittorie su quattro nei preliminari di qualificazione. Il 12 ottobre l’esordio in serie A1 a Quinto

Sandro Bovo chiede ai suoi giocatori di affrontare il campionato con la testa giusta - © www.giornaledibrescia.it

Qualificazione e primo posto nel girone per l’An Brescia che batte 19-7 i padroni di casa del Budva e chiude i preliminari di qualificazione all’EuroCup con quattro vittorie su quattro match giocati. «Siamo felici di aver chiuso come primi e da imbattuti in un girone non impossibile, ma sicuramente ostico – ha commentato coach Sandro Bovo –. Questa trasferta ci ha insegnato tanto: sono sicuro che per il nostro cammino le partite di Budva e quelle di Oradea risulteranno fondamentali: arriveremo p