Pallanuoto, l’An Brescia vince la Coppa Italia sconfiggendo la Pro Recco ai rigori

L’An Brescia conquista la Coppa Italia di pallanuoto battendo la favoritissima Pro Recco. In una finale incredibile, chiusasi sul 10-10 dopo quattro tempi spettacolari e tiratissimi, le calottine bresciane si sono imposte 16-15 dopo i tiri di rigore. A segno Irving, Faraglia, Dolce, Balzarini, Del Basso e nuovamente Irving; decisiva la parata di Tesanovic su Fondelli.

Un’impresa quella di Brescia, capace di stare sempre in partita e spesso anche davanti nel punteggio ai liguri: ottima partita di tutto il gruppo, con menzioni speciali per il giovane Balzarini e per il portiere Tesanovic.