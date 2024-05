Pallanuoto, l’An Brescia perde gara 1 della semifinale play off a Savona

Finisce in polemica gara 1 della semifinale dei play off scudetto fra Savona e An Brescia. Sul risultato di 6-5 per i padroni di casa, a pochi secondi dalla fine del quarto tempo Valerio Rizzo entra fallosamente su Alesiani ma gli arbitri non danno il rigore. Lo ammette coach Angelini al termine della gara e protesta senza farne però una tragedia coach Bovo: «Clamoroso non dare quel rigore - dice il tecnico dei bresciani -, ci vuole troppo coraggio a darlo? Io non credo, era troppo evidente. Peccato perché li avevamo agguantati».

La partita finisce per essere una battaglia poco tecnica, ma molto fisica. Il 6-5 finale ne delinea bene il copione: tanta lotta che ha stremato le due squadre che in attacco sono state così davvero poco efficaci. Da sottolineare l’assenza di Stefano Guerrato che nell’allenamento del martedì sera ha preso una botta al costato e ora deve svolgere accertamenti. Un’assenza non da poco per l’An che ha nel difensore una delle sue colonne portanti.

Detto questo nei primi due tempi funzionano meglio i liguri, mentre Brescia è contratta e poco lucida in fase d’attacco. Dietro entrambe le squadre si coprono bene. Dal terzo periodo fino all’ultima frazione di gioco invece Savona cala vertiginosamente riuscendo a segnare solo un gol il 16 minuti. Malgrado quest’ l’An non riesce a sfruttare il momento no degli avversari e esce dalla piscina ligure sconfitta. Un primo atto che prospetta una gara 2 ancora più combattuta: si gioca martedì 7 maggio a Mompiano.