L’An travolta dal Barceloneta: addio alla finale di Champions League

Dura solo un tempo l’An Brescia, alla fine travolta 12-5 dal Barceloneta a Mompiano nella prima giornata di ritorno del girone di qualificazione alla Final Four di Champions League di pallanuoto.

Il risultato sancisce la condanna che non è però una sorpresa: Brescia è ufficialmente fuori dalla corsa verso la finale. Mancano infatti due giornate al termine del quadrangolare che qualifica le prime due alla Final four e l’An è ancora a zero punti, mentre comandano il raggruppamento Ferencvaros ed Olympiacos con 9 punti con il Barceloneta è a quota 6.

Ora l’An dovrà giocare entrambe le partite che restano in trasferta: venerdì 3 maggio in Ungheria contro il Ferencvaros, il 14 maggio in Grecia contro l’Olympiacos.

La squadra di coach Bovo non riesce a gestire il pressing asfissiante degli avversari: saltano gli schemi, Brescia si innervosisce e perde lucidità sia in fase offensiva, sia in difesa. Troppi gol subiti ad uomini pari per l’An e solo due superiorità numeriche, sulle dieci conquistate, sfruttate a dovere. Insomma, un passo falso nel percorso fino a questo momento meritevole di lodi per il gruppo bresciano.

Parte subito con un grande pressing il Barceloneta che costringe Brescia a faticare molto per entrare nell’area avversaria. Segna Munarriz l’1-0, ribatte Gianazza con una splendida rete dal centro. Irving porta l’An sul 2-1, ma i catalani pareggiano e si portano in vantaggio con i gol di Sanahuja (2-2) e Bustos (2-3).

Nel secondo quarto qualche fischio arbitrale discutibile e la poca lucidità in avanti delle calottine bresciane favorisce il Barceloneta, che vola via con De Toro (2-4) e Perrone su rigore (2-5). Balzarini interrompe il ritmo dei catalani e piazza il 3-5, ma Munarriz e Sanahuja riallungano sul finale per il 7-3 dell’intervallo a favore dei catalani.

Si esaurisce minuto dopo minuto l’An, che non riesce a trovare la via della porta avversaria, mentre il Barceloneta va a segno con Tahull (3-8) e Pavillard (3-9).

Nel quarto tempo torna un po’ di equilibrio: Munarriz apre con una doppietta, lo segue Sanahuja (3-12), chiudono Renzuto e Gianazza, le cui reti servono soltanto per rendere un po’ meno pesante il passivo della formazioni di Sandro Bovo.

L'An tornerà in acqua il 3 maggio in Ungheria contro il Ferencvaros degli ex Di Somma e Damonte.

I risultati di ieri: Olympiacos-Ferencvaros 10-8; An Brescia-Barceloneta 5-12.

La classifica: Ferencvaros ed Olympiacos p.ti 9; Barceloneta 6; An Brescia 0.