Pallanuoto, l’An va a Posillipo per trovare gioco e punti

Continuano le trasferte per l’An Brescia. Dopo la bella vittoria ottenuta mercoledì in Champions a Spalato contro lo Jadran, la squadra guidata da Sandro Bovo è partita per Napoli, dove oggi (ore 15.30) disputerà contro il Posillipo il recupero della tredicesima giornata di campionato.

Non sarà una partita complicata per i biancoazzurri, galvanizzati dal primato in Champions League, ma sarà comunque un test da non sottovalutare, in preparazione ai match più complicati delle prossime settimane. «Sarà una gara importante - commenta il difensore Vincenzo Dolce -, perché dobbiamo ritrovare il nostro gioco. Mercoledì in Champions abbiamo vinto, ma abbiamo commesso errori che non dobbiamo ripetere. Giocare ci permette di ritrovare gli automatismi e vogliamo sfruttare la partita contro Posillipo per limare le cose che non vanno ancora bene».

Contro lo Jadran, infatti, Brescia ha eccelso negli ultimi due tempi, mettendo carattere e grinta, ma nei primi due è scesa in acqua contratta e con poca testa. Un po’ la situazione fisica e un po’ forse anche la sottovalutazione dell’avversario hanno obbligato la squadra di Bovo a ribaltare il risultato nella seconda metà di gara. L’An dovrà quindi sfruttare al massimo l’occasione per ritrovare la giusta condizione, persa a causa del lungo stop per Covid, e per mantenere agonismo e concentrazione ai massimi livelli.

Continua però l’incertezza riguardo alla sfida che si dovrebbe disputare a Mompiano domenica 6 febbraio contro la Pro Recco: i liguri avrebbero già chiesto, anche se non ufficialmente, la possibilità di rinviarla a causa di alcuni contagi nel gruppo squadra. Nel frattempo, però, Recco sarà in acqua oggi alle 12 contro Salerno: perché giocare oggi, quindi, e chiedere un rinvio per la prossima settimana? I chiarimenti arriveranno sicuramente entro martedì, quando anche la Fin dovrebbe ufficializzare la decisione riguardo al girone di ritorno: la federazione dirà se si resterà a raggruppamento unico o si passerà alla formula che prevede due gironi da sei squadre, con le prime sei in uno e le ultime sei nell’altro. La sicurezza è che martedì 8 febbraio l’An sarà ad Atene per la gara di Champions con l’Olympiacos.

I recuperi: ore 12 Pro Recco-Salerno, ore 15.30 Posillipo-An Brescia, ore 16 Catania-Telimar. Classifica: Pro Recco** p.ti 33; An Brescia** 30; Trieste 29; Savona* 27; Telimar* e Ortigia* 25; Salerno*** 15; Anzio 11; Posillipo* 10; Quinto*** e Metanopoli** 9; Roma* e Catania** 7; Lazio* 1 (*: gare da recuperare).

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it